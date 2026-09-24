Con entradas desde los $2.000: Cinépolis celebrará el Día del Cine durante el 28, 29 y 30 de septiembre

24 sept. 2026 - 16:53 hrs. | Act. 25 sept. 2026 - 08:43 hrs.

Durante el 28, 29 y 30 de septiembre, Cinépolis será parte de una nueva edición del Día del Cine, que permitirá disfrutar de la cartelera con entradas desde los $2.000.

Durante estos tres días, el público podrá encontrar estrenos como "La Isla Olvidada", "La Sombra del Exorcista", "El Corazón de la Bestia", "El Heladero: Dulce Sabor a Muerte", "El Último Gran Golpe" y "Avengers: Endgame - Bonus". Esta última contará con más de tres minutos adicionales de metraje directamente conectados con "Avengers: Doomsday".

A estos títulos se suman películas que se mantienen en cartelera, entre ellas "Spider-Man: Un Nuevo Día", "Coyote vs. Acme", "Hechizo de Amor: La Magia Continúa" y "Resident Evil: Noche Cero", además de otras producciones.

"Tendremos una cartelera amplia, diversa y muy entretenida, pensada para todos los amantes del cine", comentó Patricio Fuentealba, sales manager en Cinecolor Films Chile.

Entradas desde $2.000 en Cinépolis

En Cinépolis, el Día del Cine contará con entradas desde $2.000 para funciones en salas tradicionales 2D y 3D y para quienes busquen una experiencia diferente también podrán acceder a entradas a $4.000 para formatos especiales como IMAX, 4DX, VIP, ATMOS y Sala Junior.

Además, durante estas jornadas, los asistentes podrán encontrar descuentos en confitería.

La preventa de entradas para el Día del Cine comenzó este miércoles 23 de septiembre en las boleterías y plataformas digitales de Cinépolis. Los tickets podrán utilizarse exclusivamente en funciones entre el 28 y el 30 de septiembre.