Cenco Malls actualizó su aplicación: Permite pagar estacionamiento y acceder a beneficios desde el celular

25 sept. 2026 - 17:57 hrs.

Disponible en los 12 centros comerciales de la compañía a lo largo de Chile, la nueva aplicación de Cenco Malls reúne descuentos, premios, experiencias y distintas herramientas digitales para facilitar la visita de los usuarios a sus malls.

Entre sus funciones se encuentra el "escaneo de boletas", que permite participar en misiones, acceder a recompensas y acumular Puntos Cencosud. Además, incorpora un buscador que facilita la ubicación de tiendas y locales dentro de cada centro comercial.

La plataforma también incluye beneficios en tiendas, gastronomía y entretención, junto con descuentos vinculados a eventos como Lollapalooza Chile y Festival Bamba.

“En Cenco Malls estamos permanentemente innovando para ofrecer experiencias cada vez más simples, relevantes y conectadas. La evolución de nuestra app nos permite integrar beneficios, servicios y experiencias en una sola plataforma, acercando el mundo físico y digital para acompañar a nuestros visitantes en cada momento. Este avance refleja nuestro propósito de liderar la generación de espacios y experiencias para un mundo mejor, entregando mayor conveniencia, personalización y valor a nuestros clientes”, señaló Macarena Bassaletti, Gerente Regional de Marketing y Clientes de Cenco Malls.

Pago de estacionamiento y pedidos gastronómicos

La aplicación permite registrar la patente para ingresar y salir automáticamente de los estacionamientos. Como alternativa, los usuarios pueden escanear su ticket y realizar el pago directamente desde el celular, sin necesidad de pasar por las cajas.

En Cenco Costanera, además, está disponible la función "Gastronomía Digital", que permite realizar pedidos desde el celular. El servicio contempla las modalidades de retiro sin filas y pedido a la mesa, dependiendo del establecimiento.

Beneficios especiales cada miércoles

Otra de las funciones es "Miércoles WOW", iniciativa que entrega semanalmente regalos, descuentos, experiencias y otros beneficios en los 12 centros comerciales de Cenco Malls, sujetos a disponibilidad y stock limitado.

La aplicación Cenco Malls se puede descargar gratuitamente desde App Store y Play Store. Para registrarse, los usuarios deben ingresar su RUT y correo electrónico.