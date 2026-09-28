Aprovechar las ofertas de Cyber Monday: Las tres señales que indican que llegó la hora de cambiar tu cama

28 sept. 2026 - 15:37 hrs. | Act. 29 sept. 2026 - 15:11 hrs.

[Comunicado de prensa]

Saber cuándo cambiar la cama no siempre resulta sencillo, sin embargo, existen señales visibles y perceptibles que pueden indicar que llegó el momento de renovar. Ya sea una cama de 2 plazas o cualquier otro tamaño, observar el estado del colchón y de su estructura permite detectar anticipadamente problemas relacionados con el soporte y el desgaste de los materiales.

Una oportunidad para concretar este recambio puede aparecer durante eventos de comercio electrónico. El Cyber Monday contempla descuentos de hasta 65% en conjuntos de descanso completos, mientras que algunos modelos de gama media-alta pueden reducir su precio desde $550.000 hasta valores de entre $180.000 y $290.000. Por eso, identificar previamente qué necesita el dormitorio permite aprovechar mejor estas ofertas.

Diagnóstico del descanso en Chile y vida útil de los sistemas de sueño

La National Sleep Foundation recomienda reemplazar la superficie de descanso cada siete a diez años. Este período también permite establecer un punto de referencia para evaluar si los materiales continúan entregando las condiciones necesarias para dormir adecuadamente.

En Chile, la Sociedad Chilena de Medicina del Sueño (SOCHIMES) señala que el 68% de los adultos experimenta despertares nocturnos asociados a una falta de soporte. A esto se suma la evaluación de la fatiga de los materiales contemplada por la norma internacional ISO 19833 para estructuras de descanso. Existen diferentes señales que puedes detectar cuando ya sea el momento de cambiarla.

Señal 1: Deformaciones visibles y pérdida del soporte ergonómico

Una de las señales más evidentes está en la propia superficie. Los hundimientos superiores a 2,5 centímetros pueden revelar una pérdida del soporte, especialmente cuando se concentran en las zonas donde se distribuye la mayor parte del peso corporal.

El desgaste también puede afectar las capas de espuma viscoelástica. Cuando pierden sus propiedades, el cuerpo puede dejar de recibir un apoyo uniforme. Los dolores lumbares al despertar constituyen otra señal que merece atención y, según el estudio citado del Journal of Orthopaedics & Traumatology, los microdespertares también pueden relacionarse con respuestas fisiológicas como la elevación del cortisol.

Al momento de reemplazar el equipo, una alternativa son los sistemas de resortes independientes pocket. Esta tecnología permite disminuir la transferencia de movimiento entre quienes comparten la superficie, un aspecto especialmente relevante para quienes tienen diferentes hábitos de sueño.

Señal 2: ruidos, crujidos y pérdida de amortiguación

Los sonidos que aparecen al moverse durante la noche también pueden revelar un problema estructural. Los crujidos pueden originarse por la fricción de componentes metálicos internos, producto de la deformación de los resortes, o por daños en el ensamblaje del bastidor.

Más allá de la molestia sonora, las vibraciones pueden afectar la continuidad del descanso. Los sonidos de alta frecuencia y los movimientos pueden interrumpir la fase de sueño profundo NREM, reduciendo la calidad de la recuperación nocturna.

Otra señal consiste en la pérdida de capacidad para absorber impactos. Si la estructura responde de manera diferente ante los movimientos o cambios de posición, puede ser indicio de que los componentes que amortiguan el peso ya alcanzaron un nivel importante de desgaste.

Señal 3: Desgaste de la base y acumulación alergénica

El estado del colchón no es el único elemento que debe revisarse. Una base deteriorada también puede comprometer el funcionamiento del sistema completo. Los listones de madera deformados y la pérdida de rigidez en bases divididas o box spring pueden generar desniveles que afectan la superficie superior.

La antigüedad también puede influir en la acumulación de micropartículas y ácaros. Los estudios de microbiología ambiental citados en el esquema señalan una proliferación de estos elementos después de ocho años de uso continuo.

Por eso, cambiar únicamente el colchón no siempre resuelve el problema. Instalar uno nuevo sobre una base dañada puede provocar su vencimiento prematuro, reduciendo la vida útil de una inversión que debería extenderse durante varios años.

Guía de compra y financiamiento durante eventos de comercio electrónico

Una vez identificadas las señales de desgaste, el siguiente paso consiste en definir qué características necesita el nuevo equipo. Durante eventos como el Cyber Monday, los descuentos pueden facilitar el acceso a conjuntos completos de descanso, pero comparar previamente especificaciones y precios permite distinguir una oferta conveniente de una compra impulsiva.

Por eso, antes de aprovechar una oferta, conviene revisar las tres señales principales: deformaciones visibles, ruidos o pérdida de amortiguación y deterioro de la base. Con este diagnóstico, las promociones de comercio electrónico pueden convertirse en una herramienta para concretar una renovación necesaria y no simplemente en una oportunidad de compra.