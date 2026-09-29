Bienestar femenino tras Fiestas Patrias: Especialista entrega claves para el cuidado integral en primavera

29 sept. 2026 - 15:21 hrs.

Luego de las Fiestas Patrias, se observa un aumento significativo en el interés por retomar hábitos de vida saludable y reforzar las rutinas de autocuidado. La llegada del clima primaveral, el incremento en las horas de luz y el alza progresiva de las temperaturas, invitan de manera natural a reactivar el cuerpo, conectar con el entorno y modificar las pautas alimentarias para priorizar la alimentación.

Desde VitaminLife, marca especializada en vitaminas y suplementos, señalan que los cambios de horario, las variaciones en la alimentación y el aumento de las temperaturas pueden influir en aspectos como la digestión, la piel, los niveles de energía y el equilibrio hormonal. Asimismo, enfatizan la importancia de consultar a un profesional de la salud ante síntomas persistentes o antes de iniciar el consumo de suplementos.

Frente a este fenómeno, los mecanismos de la nutrición preventiva explican cómo el cambio estacional y los desbalances propios de los festejos impactan en la piel, el sistema digestivo y la actividad hormonal. Asimismo, destacan que contar con una guía adecuada y una nutrición adaptada a los requerimientos del organismo femenino en sus distintas etapas biológicas, resulta fundamental para restaurar el equilibrio fisiológico.

Equilibrio de la microbiota y salud íntima

Uno de los aspectos a considerar en la salud femenina es la interacción entre el sistema endocrino y la microbiota intestinal y vaginal. La disbiosis —definida como la alteración en la diversidad y equilibrio de las bacterias protectoras del organismo— es consecuencia de una mala alimentación, estrés y de las variaciones hormonales naturales. Esta condición se puede acentuar tras las festividades por una alimentación desajustada.

Cuando la dieta post festejos es rica en azúcares refinados y pobre en fibra, la microbiota entra en disbiosis, interrumpiendo el equilibrio hormonal y generando desequilibrios que se manifiestan en fatiga, migrañas, inflamación abdominal, alteraciones dermatológicas, entre otros. Es clave cuidar la salud digestiva e íntima incorporando alimentos como el yogurt natural, kéfir, kombucha y fibra vegetal. También se puede considerar la suplementación con cepas probióticas específicas que fortalecen el sistema digestivo, aumentan las defensas naturales y mantienen la homeostasis íntima del organismo.

Nutricosmética y protección dermatológica

Otro factor importante a considerar es la radiación solar. Si bien el sol es clave para la síntesis de vitamina D, la radiación ultravioleta puede alcanzar niveles dañinos si no se toman las medidas correspondientes; por lo tanto, la piel enfrenta un mayor estrés oxidativo en esta época del año.

Nutrientes esenciales como los péptidos de colágeno, la vitamina C, el zinc y la biotina resultan indispensables para favorecer la elasticidad cutánea, la síntesis proteica interna y la regeneración celular desde el interior.

En este sentido, la Dra. Catalina Silva Bonometti, médica nutrióloga especialista en bienestar femenino, explica que “el cuidado de la piel y del organismo debe abordarse de manera integral. Una alimentación equilibrada y suficiente en nutrientes es la base, y en determinados casos los suplementos pueden complementar esta estrategia cuando existe una necesidad específica”.

Acompañamiento hormonal y niveles de energía

En un contexto demográfico donde la población envejece progresivamente, un número creciente de mujeres se encuentra transitando hacia la perimenopausia, la etapa previa a la menopausia que suele comenzar a partir de los 40 años. Sin embargo, un alto porcentaje desconoce que está atravesando esta transición y suele atribuir síntomas como la fatiga, el insomnio, la irritabilidad o los cambios metabólicos al estrés cotidiano o al cansancio de fin de año.

Una nutrición adecuada, ejercicio físico y un asesoramiento profesional permiten transitar de mejor manera estos cambios hormonales y mitigar sus efectos en el organismo. Entre los nutrientes claves que destacan en esta etapa está el magnesio, el calcio, el ácido graso omega, las vitaminas del complejo B y los antioxidantes.

Suplementación específica para cada etapa de la mujer

Frente a esta demanda de cuidado estacional y preventivo, el desarrollo de la ciencia nutricional ha permitido incorporar alternativas especializadas orientadas a cubrir los requerimientos específicos de la mujer. Soluciones enfocadas en salud íntima, nutricosmética y fórmulas diseñadas para el acompañamiento durante la peri menopausia y menopausia se posicionan hoy como aliados complementarios para potenciar la salud preventiva en cada etapa de la vida.

No obstante, desde VitaminLife enfatizan que estos productos deben utilizarse como complemento y no reemplazan una alimentación equilibrada ni la evaluación de un profesional de la salud.

Los productos VitaminLife están disponibles en tiendas Salcobrand, Salcobrand.cl y WellnessCoaching. Además, las personas inscritas en Mi Salcobrand pueden acceder a descuentos en productos seleccionados mediante un código generado a través de la aplicación.