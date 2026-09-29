Inspirado en 'Ghost Face': Fanta presentó nuevo sabor de edición limitada para este Halloween

29 sept. 2026 - 16:40 hrs.

Para celebrar Halloween, Fanta lanzó "Fanta Ghost Face Punch", un nuevo sabor frutal de edición limitada. La bebida está inspirada en Ghost Face, uno de los personajes más reconocidos de la saga de terror Scream, cuya primera película cumple 30 años este año.

La propuesta forma parte del "Universo Embrujado de Fanta", que reúne nuevos sabores y personajes inspirados en Halloween. En esta edición especial, la marca también presentó a "Haystacks", un espantapájaros con cabeza de calabaza. Este personaje protagonizará las latas y botellas de Fanta Sabor Naranja Zero Azúcar y se suma así a los personajes que dan vida a esta temporada.

Promociones junto a Cinemark

La experiencia también contempla una colaboración con Cinemark, en la que los consumidores podrán acceder a una promoción de entradas 2x1 al escanear el código QR disponible en los envases de Fanta.

Además, desde el 9 de octubre, el "Universo Embrujado" tendrá pop-up stores en salas de Cinemark en Alto Las Condes, en Santiago, y en Mall Marina, en Viña del Mar. Los espacios estarán disponibles durante los viernes, sábados y domingos de octubre, con accesorios vinculados a esta edición especial.

¿Dónde encontrar la edición especial?

La nueva edición de Fanta para Halloween ya está disponible en supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes y a través de MiCoca-Cola.cl, entre otros puntos de venta a lo largo del país.