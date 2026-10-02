¿Ventilador o aire acondicionado para un dormitorio caluroso?: Qué revisar antes del Cyber Monday 2026

02 oct. 2026 - 08:57 hrs.

[Comunicado de prensa]

Si la pieza recibe sol de tarde y sigue caliente al acostarse, la decisión depende de cuánto dura ese calor. Un ventilador mueve el aire y puede mejorar la sensación de alivio. Un equipo split enfría la habitación, pero requiere una instalación y una capacidad adecuadas.

El Cyber Monday 2026 será del 5 al 7 de octubre, según la Cámara de Comercio de Santiago. Antes de comparar descuentos, observa el dormitorio en una tarde soleada y al acostarte. Así sabrás si el calor se disipa o queda encerrado por horas.

Primero averigua cuándo se calienta la pieza

Una ventana que recibe sol directo puede elevar la temperatura durante la tarde. Las cortinas, la ventilación y el aislamiento también cambian lo que ocurre después. Si al anochecer entra aire más fresco y la habitación se recupera pronto, mover el aire puede ser suficiente. Si la pieza sigue caliente bien entrada la noche, un ventilador puede dar alivio a quien está frente a él sin enfriar el ambiente.

¿Cuándo tiene sentido partir por un ventilador?

Entre los ventiladores hay modelos de pedestal, torre, sobremesa y techo. Más que elegir por apariencia, mira si la corriente de aire llega a la cama sin molestar, si el ruido permite dormir y si el aparato queda estable fuera de la circulación. La oscilación ayuda a repartir la brisa entre varias personas, pero el ventilador no baja por sí mismo la temperatura de la pieza. Por eso, al salir de la habitación, no hay ventaja en dejarlo encendido para que “se enfríe”.

Antes de comprar, reduce la entrada de sol y abre las ventanas cuando afuera esté más fresco, si es seguro hacerlo. Si esa combinación funciona, probablemente baste un ventilador que puedas mover a otra habitación.

El split enfría, pero su capacidad debe corresponder al espacio

Un aire acondicionado split extrae calor del interior y permite fijar una temperatura. Para escogerlo, mide los metros cuadrados y considera la altura del cielo, el sol que recibe el dormitorio y la aislación. Comprar el equipo de mayor capacidad por precaución tampoco garantiza mejor resultado. Una unidad sobredimensionada puede funcionar en ciclos cortos y controlar peor la humedad, mientras una pequeña puede quedarse corta en una pieza muy expuesta.

¿Dónde irá la unidad exterior?

La instalación necesita lugar para ambas unidades y un recorrido para tuberías y drenaje. En un departamento, revisa las condiciones del edificio. El precio publicado puede no incluir instalación ni materiales adicionales. La SEC recomienda equipos con Sello SEC e instalación por personal autorizado, especialmente si la red eléctrica requiere ajustes.

Ruido y gasto eléctrico durante la noche

Compara el nivel de ruido declarado y el modo en que se midió. En un ventilador importan la velocidad y la distancia a la cama. En un split, considera también la unidad exterior si quedará cerca de ventanas propias o de vecinos.

Para estimar el uso de un ventilador, multiplica la potencia en watts por las horas de uso y divide por mil. Por ejemplo, uno de 60 watts usado ocho horas durante 30 noches consume 14,4 kWh. Ese dato no es el monto de la cuenta, que depende de la tarifa. En un split, el consumo varía según el equipo, el tamaño de la pieza, el calor exterior y la temperatura elegida. Por eso, el número de BTU por sí solo no permite calcular cuánto costará usarlo.

El Ministerio de Energía recomienda limpiar los filtros y usar el aire acondicionado entre 23 y 26 grados en verano. Cierra puertas y ventanas mientras funciona y ventila la pieza en otro momento.

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Qué comparar cuando empiecen las ofertas

Guarda antes del Cyber Monday el modelo exacto que te interesa, su precio habitual, ficha técnica y condiciones de despacho. Si buscas un split, suma el valor de instalación y confirma quién responde por ese trabajo. Si buscas un ventilador, revisa dimensiones, consumo, ruido y facilidad para limpiarlo. En ambos casos, compara el precio final y el plazo de entrega, no solo el porcentaje de descuento.

Para una pieza que se enfría rápido por la noche, un ventilador puede bastar. Cuando el calor queda atrapado hasta la madrugada, vale la pena evaluar un split bien dimensionado con la instalación resuelta antes de comprarlo.