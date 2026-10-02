Edición especial de Halloween en Bresh: Pablito Pesadilla será parte de la fiesta en Espacio Riesco

02 oct. 2026 - 14:45 hrs.

La fiesta Bresh realizará una nueva edición en Chile el próximo 31 de octubre, esta vez con una jornada especial de Halloween que tendrá lugar en Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba.

Para esta fecha, Pablito Pesadilla será uno de los anfitriones del evento, que contará con música, pantallas, iluminación, espacios de bar y una puesta en escena especialmente preparada para la celebración.

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Bresh celebrará Halloween en Santiago

La edición de Halloween se desarrollará desde las 22:00 horas del sábado 31 de octubre en Espacio Riesco, ubicado en Avenida El Salto 5000.

La propuesta estará centrada en una fiesta de disfraces y mantendrá el formato que Bresh ha desarrollado en sus distintas ediciones, caracterizado por combinar diferentes géneros musicales y éxitos del momento.

Según la información entregada por la producción, aún quedan entradas disponibles para asistir a esta edición especial. Los tickets pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket.