L'Oréal y Preunic preparan nuevo Live Shopping junto a Mega con descuentos en maquillaje

05 oct. 2026 - 16:44 hrs. | Act. 06 oct. 2026 - 09:15 hrs.

Este 6 de octubre, a las 21:00 horas, L'Oréal y Preunic junto a Mega realizarán un nuevo Live Shopping, donde el maquillaje será el protagonista, con alternativas para ojos, labios y rostro.

La transmisión será conducida por Karen Doggenweiler, quien junto a expertos de distintas marcas recorrerá diferentes productos, sus características y formas de incorporarlos al maquillaje, además de entregar recomendaciones según los resultados que se buscan.

Ofertas exclusivas en maquillaje

Durante el programa también se podrán conocer las ofertas y precios disponibles, junto con distintas novedades de maquillaje.

La instancia permitirá conocer diferentes alternativas y resolver dudas junto a expertos, además de acceder a descuentos exclusivos durante la transmisión.

El Live Shopping de L'Oréal y Preunic junto a Mega se podrá seguir este 6 de octubre a las 21:00 horas a través de Mega.cl, YouTube de Mega y Facebook de Mega.