Trueno vuelve a Chile: Revisa los detalles de su concierto en el Santander Arena

06 oct. 2026 - 13:58 hrs.

Trueno regresará a Chile este viernes 9 de octubre para presentarse en el Santander Arena de Santiago, en un concierto que reunirá canciones de sus trabajos más recientes y algunos de los principales éxitos de su carrera.

La presentación marcará el regreso del artista argentino al país tras su paso por el Festival de Viña del Mar, donde fue reconocido con las Gaviotas de Plata y Oro. Desde entonces, Trueno ha llevado su música a distintos escenarios como parte de El Último Baile World Tour, con presentaciones en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Sus grandes éxitos llegarán a Santiago

Entre sus lanzamientos más recientes destaca "TURR4ZO", estrenado en abril y que cuenta con colaboraciones de artistas como María Becerra, Milo J y Andrés Calamaro. Parte de este trabajo formará parte del repertorio que presentará ante el público chileno.

A este lanzamiento se suma "Fresh", canción con la que Trueno obtuvo su segundo Latin Grammy consecutivo y que también le permitió alcanzar su primera nominación a los Grammy.

Para su concierto en el Santander Arena, el artista prepara un recorrido por distintas etapas de su carrera, con canciones como "Dance Crip", "Real Gangsta Love" y "Tranky Funky", además de temas de "TURR4ZO".

¿Dónde comprar entradas?

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta a través de Puntoticket. La venta general comenzó el pasado 20 de mayo, tras una preventa exclusiva para clientes de Cuenta Corriente Digital de BancoEstado.

Así, Trueno se reencontrará con el público chileno este 9 de octubre, en un show que recorrerá distintas etapas de su carrera y combinará sus lanzamientos más recientes con algunos de sus éxitos anteriores.