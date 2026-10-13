Con Zúmbale Primo: Festi Ranch reunirá lo mejor de la música ranchera este 28 de noviembre

13 oct. 2026 - 11:34 hrs.

Este sábado 28 de noviembre, Santiago se prepara para recibir Festi Ranch, "El Gran Carenazo", un festival que reunirá a Zúmbale Primo, Toly Fu y otros exponentes de la música ranchera en Laguna Carén, en Pudahuel. Una jornada que se desarrollará entre las 13:00 y las 00:00 horas, con una programación dedicada a la música, el baile y las tradiciones populares.

El encuentro combinará presentaciones de agrupaciones de trayectoria con artistas actuales del género. Además, contará con gastronomía, ferias criollas y espacios para emprendedores, según la información publicada en PuntoTicket.

¿Qué artistas estarán en Festi Ranch?

La programación anunciada contempla las presentaciones de Zúmbale Primo, Toly Fu, Los Talismanes, El Llanero de Ñuble, Los Peregrinos del Amor, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Llaneros de la Frontera y Los Pincheiras del Sur.

Las actividades comenzarán con una obertura preparada para el encuentro, que recorrerá clásicos internacionales de la ranchera, referentes chilenos y corridos, para luego dar paso a las presentaciones de los artistas invitados.

El talento local también tendrá un espacio con Factor Pudahuel, un concurso de voces rancheras cuya gran final se realizará durante el evento. Los participantes competirán ante un jurado que incluirá a Toly Fu, de acuerdo con la ficha oficial del festival.

¿Dónde se realizará y cuánto cuestan las entradas?

Festi Ranch tendrá lugar en la Medialuna de Laguna Carén, en Pudahuel, y sus entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket. El recinto contará con tres sectores: General, Frontal y VIP.

Los valores publicados para la primera preventa, incluido el cargo por servicio, son:

General: $17.250.

Frontal: $23.000.

VIP: $57.500.

La ticketera también contempla una segunda preventa y una etapa de venta general, por lo que el valor dependerá de la disponibilidad al momento de la compra.