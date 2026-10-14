María Pombo presentó su nueva colección de Alaniz junto a Paris con un evento en Vitacura

14 oct. 2026 - 16:38 hrs.

La influencer y empresaria española María Pombo llegó a Chile para presentar su más reciente alianza con Alaniz y Paris: "Alaniz + Pombo", una colección inspirada en su estilo personal y en las tendencias de la temporada.

Se trata de la tercera colaboración de Pombo con Alaniz, que en esta oportunidad incorpora diseños de estilo relajado, con predominio de tonos tierra y prendas de carácter versátil.

La presentación se realizó en el marco del lanzamiento "Alaniz X Paris", en el restaurante La Mesa, en Vitacura, y contó con la participación de la empresaria española y diversas figuras nacionales, entre ellas Kika Silva, Florencia Araneda, Bea Bravo, Sofía Stitchkin y la actriz Octavia Bernasconi.

Alaniz + Pombo

La nueva colección de la española María Pombo para Alaniz y Paris incorpora detalles como encajes, bordados y volúmenes amplios, combinando distintas texturas y siluetas para esta temporada.

Al referirse a los diseños, Pombo destacó que los conjuntos de lino son un elemento infaltable en sus colecciones, asegurando que contar con un buen conjunto de este material es esencial en cualquier clóset.

Durante el encuentro, Pombo también se refirió a la conexión que mantiene con Chile y cómo el país ha influido en sus inspiraciones: "Siempre lo comento cuando vuelvo a España, que cuando voy por las calles de Chile siento que estoy en Madrid".

Con esta nueva propuesta, María Pombo continúa fortaleciendo su colaboración con Alaniz y Paris, a través de un concepto que refleja su estilo personal y su visión de la moda femenina.

La colección ya está disponible a través de las tiendas físicas y digitales de Paris, invitando al mercado chileno a ser parte de la influencia española de María Pombo.