Por el Mes del Cáncer de Mama: Palmers y The Palpa Company sortean kits de autoexamen y gift cards de $100 mil

15 oct. 2026 - 08:28 hrs.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Palmers y The Palpa Company se unieron para promover la importancia del autocuidado, el autoexamen de mama y los controles médicos periódicos, a través de una iniciativa que busca incentivar a las mujeres a conocer su cuerpo y prestar atención a posibles cambios.

Como parte de esta colaboración, ambas marcas lanzaron un concurso en Instagram que premiará a cinco ganadoras con un kit Palpa para el autoexamen de mama y una gift card Cencosud de $100.000 cada una.

La acción también busca dar a conocer la denominada "regla del 3", una técnica que considera tres lugares, tres movimientos y tres presiones para aprender a reconocer las características habituales de las mamas e identificar posibles cambios.

En este contexto, ambas marcas recuerdan que el autoexamen de mama no reemplaza los controles médicos periódicos y destacan la importancia de consultar con un profesional de la salud ante cualquier cambio nuevo o inusual.

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¿Cómo participar en el concurso?

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¿Cuáles serán los premios?

El concurso contemplará cinco premios, cada uno compuesto por un kit Palpa que incluye: un dispositivo Palpa para realizar el autoexamen de mama, una mini tote bag, un folleto informativo y una pulsera de la marca, además de una gift card Cencosud de $100.000.

Las ganadoras se anunciarán el martes 20 de octubre de 2026, a través de una publicación en las cuentas oficiales de Instagram de Palmers y The Palpa Company, donde se informarán sus nombres de usuario.

Cada ganadora será contactada por mensaje directo dentro de los dos días hábiles posteriores al anuncio para coordinar la entrega de su premio, que deberá retirar presentando su cédula de identidad. Los premios no son transferibles ni canjeables.