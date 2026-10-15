Cuerpo de bomberos de Santiago junto a Old Spice y Secret realizan charla de equidad e inclusión

15 oct. 2026 - 17:06 hrs.

En Chile, las mujeres representan el 39% de las personas trabajadoras, pero su participación disminuye a medida que aumenta el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones: ocupan el 23,1% de las gerencias de primera línea y el 17% de los puestos en directorios, según el Séptimo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2025, elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre la base de información reportada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esta realidad también plantea desafíos para instituciones que tradicionalmente han tenido una mayoría masculina, como el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), donde las mujeres ingresaron formalmente hace casi tres décadas y hoy representan el 8% de su dotación. Por ello, la institución ha establecido entre sus objetivos avanzar hacia una organización más diversa y representativa de la sociedad actual.

En este contexto, Procter & Gamble (P&G) Chile, a través de sus marcas Old Spice y Secret, junto al Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), realizaron en el Aula Magna de la Universidad San Sebastián la charla "What Men Can Do", centrada en el rol de los hombres en la promoción del desarrollo y liderazgo femenino.

La actividad, desarrollada en el marco de la alianza "Protegemos a quienes nos protegen", reunió a más de 400 voluntarias y voluntarios para reflexionar sobre el rol que los hombres pueden desempeñar en la generación de entornos más inclusivos y su contribución al desarrollo y liderazgo de las mujeres.

La charla estuvo a cargo de Felipe "Pipe" Camacho, vicepresidente comercial del Clúster Pacífico (Colombia, Chile y Perú) de P&G, quien compartió experiencias personales y aprendizajes sobre cómo las personas que ocupan posiciones de influencia pueden contribuir a abrir espacios para que más mujeres participen, sean escuchadas y accedan a oportunidades de liderazgo.

"Promover la equidad de género implica un compromiso en el que los hombres jugamos un rol activo. Al cuestionarnos qué podemos hacer desde nuestro lugar y asumir corresponsabilidad en el hogar y en nuestras organizaciones, generamos un beneficio personal que impacta directamente en el fortalecimiento y la sostenibilidad de las instituciones que tanto queremos", señaló.

Desde la institución bomberil destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas para promover cambios culturales al interior de la organización. "Agradecemos el valioso aporte de P&G por generar instancias como estas. El Cuerpo de Bomberos de Santiago está comprometido con evolucionar hacia una cultura cada vez más inclusiva, en sintonía con el crecimiento de la presencia femenina en nuestros cuarteles y con el trabajo que desarrolla nuestro Departamento de Equidad de Género. Espacios de reflexión como este nos invitan a derribar barreras culturales, insistir en la promoción del liderazgo femenino y ofrecer mejores condiciones para que más mujeres puedan sumarse y desarrollarse en la noble tarea de proteger a nuestra comunidad", indicó Rodrigo Ready Selamé, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el CBS y P&G Chile, orientado a promover el bienestar integral de quienes responden ante emergencias y fomentar espacios de trabajo y voluntariado más equitativos y diversos.