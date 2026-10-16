Con 37,5 toneladas de envases para reciclaje: Soprole realizó ceremonia de cierre de "Desafío Colegios" 2026

16 oct. 2026 - 13:46 hrs.

Este 15 de octubre, Soprole, a través de su iniciativa Sonrisa Circular, realizó en Calama la ceremonia de cierre de la sexta edición de "Desafío Colegios", concurso que durante varios meses movilizó a más de 620 mil estudiantes de establecimientos educacionales de las macrozonas Norte, Centro y Sur del país.

Con el objetivo de fomentar hábitos sostenibles desde temprana edad y promover la economía circular, Soprole invitó a las comunidades educativas de todo Chile a participar en la recolección de envases de yoghurt y postres, además de cajas de leche y jugo de cualquier marca.

"Desafío Colegios es un concurso que busca acercar el reciclaje a la vida cotidiana de las comunidades educativas y contribuir a que niños, niñas y sus familias incorporen este hábito desde temprana edad, conectando con nuestro propósito de nutrir sonrisas. Nos alegra ver el compromiso que existe detrás de esta iniciativa y felicitamos especialmente a los nueve establecimientos ganadores de esta edición", señaló Daniela Hott, gerente de Asuntos Corporativos en Soprole.

"Desafío Colegios": Ganadores 2026

Para reconocer el compromiso de las comunidades educativas con el reciclaje, Soprole premió a nueve establecimientos con equipamiento deportivo y tecnológico, considerando tres categorías según su tamaño: Grandes, Medianos y Pequeños, distribuidas en las macrozonas Norte, Centro y Sur del país.

La ceremonia de cierre se realizó en el Colegio San Nicolás de Calama, establecimiento que obtuvo el primer lugar en la categoría Grandes de la Macrozona Norte, destacando entre los 1.286 colegios participantes de esta sexta edición.

Los otros ocho establecimientos ganadores fueron el Liceo Eugenia Subercaseaux de Cartagena, Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas, Colegio Cordillera de La Serena, Escuela Especial de Lenguaje y Colegio Básico Elum Kimu de San Antonio, Centro Educacional Paz y Amor de Ancud, Jardín Infantil Los Girasoles de La Serena, Jardín Infantil Mundo Tricahue de La Florida y Escuela Rural Sol del Pacífico de Ancud.

Además, la iniciativa contempló reconocimientos adicionales para los colegios que participaron en las entregas programadas de envases y para las familias comprometidas con su recolección.

En total, el desafío permitió recolectar 37,5 toneladas de material destinado al reciclaje, correspondientes a 5,9 toneladas de plástico PS y 31,6 toneladas de cartón para bebidas.

Los envases recolectados son reciclados y transformados en nuevos elementos, como mobiliario urbano y bandejas retornables que Soprole utiliza en la distribución de sus productos.