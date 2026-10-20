Nominados a los Latin Grammy se presentarán en el Festival Bamba 2026: Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

20 oct. 2026 - 11:26 hrs.

Hace unos días se anunció la lista de nominados a los Latin Grammy 2026, una de las principales premiaciones de la música latina. Entre los candidatos de esta nueva edición destacan cuatro artistas que también participarán en el Festival Bamba 2026: Juanes, Fito Paez, Carlos Vives y Elena Rose.

Estos artistas llegarán a Santiago en octubre para presentarse en el Festival Bamba 2026, semanas antes de que se conozcan los ganadores de los Latin Grammy. Juanes y Elena Rose serán parte de la jornada del sábado 24 de octubre, y Fito Paez y Carlos Vives se presentarán el domingo 25, en el Parque O'Higgins.

Juanes suma dos nominaciones

De los artistas que figuran en el cartel de Bamba, el colombiano es quien suma más nominaciones en esta edición de los Latin Grammy. Su álbum "Juanesteban" competirá por Mejor Álbum de Pop/Rock, mientras que su canción "Humano", interpretada junto a Vivir Quintana, está nominada a Canción del Año.

Juanes se presentará el sábado 24 de octubre, entre las 20:00 y las 21:30 horas, en el escenario Banco de Chile de Bamba.

Fito Paez también aparece entre los nominados

Otro de los nombres destacados del cartel es Fito Paez, que está nominado en la categoría Mejor Canción de Rock por "Las fuerzas armadas del amor".

El músico argentino actuará el domingo 25 de octubre, con un show programado entre las 19:30 y las 21:00 horas.

Carlos Vives y Elena Rose completan la lista

Carlos Vives, quien fue nominado a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por "El último disco vol. 1", se presentará en el festival y cerrará la programación del escenario Banco de Chile el domingo 25, entre las 22:00 y las 23:30 horas.

Por su parte, Elena Rose, nominada a Grabación del Año por "Alma", también será parte de la programación de Bamba 2026. La artista puertorriqueña se presentará el sábado 24 de octubre, entre las 19:00 y las 20:00 horas, en el escenario Latino.

Si quieres asistir a esta edición del Festival Bamba, las entradas siguen disponibles a través de Ticketmaster. Para conocer más detalles, visita festivalbamba.cl.