Municipios y reciclaje en Chile: los temas que abordará el Foro REP 2026

21 oct. 2026 - 08:14 hrs.

A diez años de la promulgación de la Ley 20.920, conocida como Ley REP, la industria del reciclaje en Chile enfrenta nuevos desafíos para fortalecer la gestión de residuos y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas por la normativa.

En este contexto, la cuarta edición del Foro REP 2026, que se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre en el Hotel Marriott de Santiago, reunirá a representantes del sector público y privado para analizar el futuro del reciclaje en el país, con especial énfasis en el rol de los municipios, el desarrollo de infraestructura y la generación de empleos.

Organizado por País Circular, el encuentro también abordará las posibles modificaciones a la regulación vigente y las oportunidades de inversión necesarias para consolidar la industria del reciclaje y la valorización de residuos.

¿Cuál es el rol de los municipios en la gestión de residuos?

Uno de los principales temas del Foro REP 2026 será la participación de las municipalidades en la implementación de los modelos de gestión de residuos, considerando su capacidad para impulsar el desarrollo de infraestructura y promover nuevas oportunidades laborales en las comunidades.

En esa línea, el encuentro analizará las inversiones necesarias para fortalecer la recolección y valorización de materiales reciclables, junto con la formación de capital humano y la creación de empleos verdes asociados a la industria del reciclaje.

La programación también contempla debates sobre los posibles ajustes a la Ley REP, los desafíos en la gestión de neumáticos fuera de uso y el papel de los rellenos sanitarios como infraestructura para la disposición final de residuos.

Quienes deseen conocer el programa y obtener más información sobre las entradas pueden visitar www.fororep.cl.

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Las entradas están disponibles en www.fororep.cl.