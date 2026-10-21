Gastronomía, música y cultura latinoamericana serán parte del Festival Bamba 2026
Con su primera edición en el Parque O’Higgins de Santiago, el Festival Bamba ofrecerá una experiencia que irá más allá de la música, con distintos espacios dedicados a la gastronomía, el descanso y la cultura latinoamericana.
El recinto abrirá sus puertas a las 12:00 horas el sábado 24 y domingo 25 de octubre, jornadas en las que los asistentes podrán disfrutar de diferentes espacios y actividades.
¿Qué esperar dentro del festival?
Dentro de las áreas, destaca "La Cantina", que ofrecerá coctelería para compartir entre amigos y el "Comedor Lipton Ice Tea", que estará equipado con mesas, sombra y espacios cómodos para disfrutar de una pausa durante el evento.
Quienes busquen un momento de descanso podrán visitar la zona Picnic, pensada para relajarse sobre una manta o silla de playa mientras disfrutan de la música en un ambiente más tranquilo.
El evento contará con un circuito gastronómico que te permitirá recorrer Latinoamérica a través de sus sabores con cocinerías de Ecuador, Venezuela, Uruguay, Perú, Argentina, México y Chile. La oferta incluirá platos típicos: empanadas, tacos, choripanes, hamburguesas, completos, pizzas, churros, entre otros.
Además, el lugar dispondrá de barras independientes, puntos de hidratación gratuitos, baños públicos y servicios sanitarios premium como alternativa para los asistentes.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Para conocer más detalles sobre el evento, visita festivalbamba.cl.
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