Gastronomía, música y cultura latinoamericana serán parte del Festival Bamba 2026

21 oct. 2026 - 16:41 hrs.

Con su primera edición en el Parque O’Higgins de Santiago, el Festival Bamba ofrecerá una experiencia que irá más allá de la música, con distintos espacios dedicados a la gastronomía, el descanso y la cultura latinoamericana.

El recinto abrirá sus puertas a las 12:00 horas el sábado 24 y domingo 25 de octubre, jornadas en las que los asistentes podrán disfrutar de diferentes espacios y actividades.

¿Qué esperar dentro del festival?

Dentro de las áreas, destaca "La Cantina", que ofrecerá coctelería para compartir entre amigos y el "Comedor Lipton Ice Tea", que estará equipado con mesas, sombra y espacios cómodos para disfrutar de una pausa durante el evento.

Quienes busquen un momento de descanso podrán visitar la zona Picnic, pensada para relajarse sobre una manta o silla de playa mientras disfrutan de la música en un ambiente más tranquilo.

El evento contará con un circuito gastronómico que te permitirá recorrer Latinoamérica a través de sus sabores con cocinerías de Ecuador, Venezuela, Uruguay, Perú, Argentina, México y Chile. La oferta incluirá platos típicos: empanadas, tacos, choripanes, hamburguesas, completos, pizzas, churros, entre otros.

Además, el lugar dispondrá de barras independientes, puntos de hidratación gratuitos, baños públicos y servicios sanitarios premium como alternativa para los asistentes.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Para conocer más detalles sobre el evento, visita festivalbamba.cl.