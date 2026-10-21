Revisa las recomendaciones para asistir: ¿Qué llevar y qué está prohibido ingresar al Festival Bamba 2026?

21 oct. 2026 - 16:42 hrs.

La primera edición del Festival Bamba 2026 se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O'Higgins de Santiago, con una programación que incluirá presentaciones musicales, espacios gastronómicos y distintas experiencias para los asistentes.

Las puertas del recinto abrirán a las 12:00 horas durante ambas jornadas, mientras que el estacionamiento La Terraza por Cenco Malls estará habilitado desde las 11:00 horas. Quienes asistan deberán considerar una serie de recomendaciones para permanecer en el parque durante el día y hasta la noche, además de planificar sus horarios de llegada y regreso.

¿Qué llevar al Festival Bamba 2026?

Debido a que el evento se desarrollará al aire libre, se recomienda preparar con anticipación los artículos necesarios para ambas jornadas.

Entre los elementos que se aconseja llevar y que estarán permitidos se encuentran:

Entrada: Se recomienda revisar previamente la fecha del e-ticket y mantener disponibles los documentos necesarios para los controles de ingreso.

Se recomienda revisar previamente la fecha del e-ticket y mantener disponibles los documentos necesarios para los controles de ingreso. Bolso pequeño, banano o mochila : Se permitirá ingresar con un bolso, cartera, banano o mochila de hasta 15 litros de capacidad.

: Se permitirá ingresar con un bolso, cartera, banano o mochila de hasta 15 litros de capacidad. Manta, cojín o silla plegable : Se podrán llevar mantas y toallas para las zonas de picnic, cojines de asiento de hasta 41 x 41 cm y sillas o pisos plegables de camping que no superen los 73 x 49 x 37 cm.

: Se podrán llevar mantas y toallas para las zonas de picnic, cojines de asiento de hasta 41 x 41 cm y sillas o pisos plegables de camping que no superen los 73 x 49 x 37 cm. Bloqueador solar : Estará permitido ingresar con bloqueadores y cosméticos en formato crema o gel de hasta 100 ml. No se permitirán productos en aerosol.

: Estará permitido ingresar con bloqueadores y cosméticos en formato crema o gel de hasta 100 ml. No se permitirán productos en aerosol. Batería externa : Se autorizarán cargadores portátiles o power banks de hasta 20.000 mAh.

: Se autorizarán cargadores portátiles o power banks de hasta 20.000 mAh. Botella para hidratación : Se permitirá ingresar una botella plástica de hasta 500 ml por persona, vacía, sellada de origen o reutilizable, o una botella reutilizable vacía. El recinto contará con puntos de hidratación gratuitos.

: Se permitirá ingresar una botella plástica de hasta 500 ml por persona, vacía, sellada de origen o reutilizable, o una botella reutilizable vacía. El recinto contará con puntos de hidratación gratuitos. Paraguas, sombrillas, ventildores, vinoculares y carteles pequeños: se permitirá el ingreso de paraguas pequeños y plegables que quepan dentro del bolso autorizado, sombrillas de papel, ventiladores de mano o cuello, binoculares de bolsillo de hasta 15 x 10 cm, carteles pequeños sin varas de hasta 28 x 43 cm y cámaras no profesionales con lentes inferiores a 10 cm.

En el caso de los medicamentos, se autorizará el ingreso de la dosis diaria presentando receta médica física e identificación. Las personas con alergias alimentarias o condiciones médicas que requieran alimentación especial deberán presentar un certificado médico en el acceso y transportar los alimentos en recipientes plásticos.

¿Qué objetos no se pueden ingresar al Festival Bamba?

Además de los elementos autorizados, la organización informó sobre una serie de restricciones que deberán considerar los asistentes al momento de ingresar al Parque O'Higgins.

Entre los objetos que no estarán permitidos se encuentran:

Cámaras y equipos profesionales de grabación : No se permitirá el ingreso de cámaras DSLR profesionales, lentes desmontables superiores a 10 cm, equipos de video, drones, cámaras GoPro, trípodes, monopies ni selfie sticks.

: No se permitirá el ingreso de cámaras DSLR profesionales, lentes desmontables superiores a 10 cm, equipos de video, drones, cámaras GoPro, trípodes, monopies ni selfie sticks. Botellas y recipientes restringidos : Estará prohibido ingresar botellas de vidrio o metal, termos y bidones.

: Estará prohibido ingresar botellas de vidrio o metal, termos y bidones. Aerosoles : No se permitirá el ingreso de productos en este formato, incluidos bloqueadores solares y cosméticos.

: No se permitirá el ingreso de productos en este formato, incluidos bloqueadores solares y cosméticos. Armas y objetos peligrosos : No podrán ingresarse armas, fuegos artificiales ni artículos que comprometan la seguridad de los asistentes.

: No podrán ingresarse armas, fuegos artificiales ni artículos que comprometan la seguridad de los asistentes. Sustancias ilícitas : Su ingreso estará prohibido.

: Su ingreso estará prohibido. Carteles de gran tamaño: No se permitirán carteles superiores a 28 x 43 cm ni aquellos que incorporen varas.

Todos los bolsos y mochilas serán inspeccionados manualmente por el personal de seguridad en los accesos, por lo que se recomienda revisar las pertenencias antes de asistir y consultar las indicaciones oficiales ante posibles actualizaciones.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro durante el Festival Bamba?

Para facilitar el regreso de los asistentes, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada, con un esquema especial de ingreso y salida de pasajeros.

El ingreso al Metro estará habilitado exclusivamente en las estaciones Parque O'Higgins y Toesca, ambas de Línea 2. En tanto, las estaciones de salida serán Franklin y Los Héroes, también de Línea 2.

Adicionalmente, se habilitarán salidas en estaciones de Línea 1, en el tramo comprendido entre Los Héroes y Escuela Militar, con descensos en Universidad de Chile, Baquedano y Los Leones.

Debido a estas condiciones especiales, se recomienda planificar con anticipación el regreso y considerar las estaciones habilitadas para ingresar y salir de la red.

Recomendaciones para disfrutar de ambas jornadas

Uno de los principales aspectos que se deben considerar es la hidratación, especialmente durante las horas de mayor exposición al sol. Para ello, la organización dispondrá de puntos gratuitos de agua distribuidos en el parque, por lo que se recomienda llevar una botella que cumpla con las condiciones de ingreso.

En materia de accesibilidad universal, se contará con rutas accesibles, espacios reservados para personas con movilidad reducida y monitores de asistencia en terreno. También, se habilitará un carril de ingreso preferente y un módulo de accesibilidad en la entrada de Avenida Matta. Quienes necesiten realizar consultas o tengan requerimientos específicos podrán comunicarse previamente al correo accesibilidad@lotuspro.cl.