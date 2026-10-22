"Viaja Fome, Viaja Cabify": Nueva campaña con Ricardo Meruane destaca el valor de los traslados sin sorpresas

22 oct. 2026 - 10:17 hrs.

El comediante chileno Ricardo Meruane protagoniza "Viaja Fome, Viaja Cabify", la nueva campaña de Cabify, lanzada el 19 de octubre en Chile y que se extenderá hasta fines de 2026. La iniciativa utiliza el humor para destacar el valor de los viajes predecibles y sin sorpresas.

Bajo este concepto, la campaña resignifica la palabra "fome", habitual en el lenguaje chileno, asociándola con la tranquilidad de realizar un trayecto que transcurra según lo esperado.

Esta propuesta se refleja en el video protagonizado por Meruane, quien solicita un vehículo después de una presentación y enfrenta distintas situaciones cotidianas que combinan su característico estilo de humor con el mensaje central de la campaña: viajar sin imprevistos.

El humor detrás de "Viaja Fome"

La participación de Meruane busca reforzar el concepto de la campaña a través de su reconocible estilo de humor y su particular manera de desarrollar sus rutinas.

"Quisimos tomar una palabra muy chilena como ‘fome’ y darle una vuelta desde el humor", señaló Cote Castro Au, gerenta de Marketing de Cabify.

En esa línea, la ejecutiva explicó que, aunque existen momentos en los que las personas buscan sorprenderse, durante sus traslados valoran la tranquilidad de que todo ocurra según lo previsto.

¿Dónde se podrá ver la campaña?

El despliegue contempla piezas sobre salidas nocturnas, traslados al aeropuerto y viajes cotidianos. En ellas se abordan aspectos como conocer anticipadamente el valor del trayecto y acceder a información del viaje desde la aplicación.

Los contenidos se difundirán por medio de redes sociales, además de publicidad exterior en distintos puntos de Santiago y acciones digitales con creadores de contenido.

La primera etapa estará protagonizada por Meruane. Posteriormente, la campaña continuará con nuevas piezas centradas en el mismo concepto hasta fines de 2026.