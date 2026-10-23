Cenco Malls renueva campaña "Alto al Cáncer" con sesiones de yoga para impulsar el autocuidado

23 oct. 2026 - 08:20 hrs.

Cenco Malls, junto a la Fundación Arturo López Pérez (FALP) y PALPA, presentó una nueva edición de la campaña "Alto al Cáncer", que este año incorpora el yoga como una herramienta para promover el autocuidado, el conocimiento del propio cuerpo y la detección temprana del cáncer de mama.

Con más de una década de trayectoria, la iniciativa ha contribuido a la realización de más de 9.500 mamografías, considerando 2.000 para este año, en cinco regiones del país: Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos

A través de esta campaña, Cenco Malls busca acercar información y herramientas de prevención a las comunidades, promoviendo la importancia de reconocer posibles cambios en el cuerpo y acceder oportunamente a controles médicos.

"En Cenco Malls queremos que nuestros espacios sean lugares de encuentro que contribuyan al bienestar de las personas y de las comunidades. Alto al Cáncer refleja ese compromiso: es una iniciativa que durante más de una década nos ha permitido acercar herramientas concretas de prevención y concientización, en trabajo conjunto a FALP. Este año queremos seguir ampliando esa conversación, sumando el bienestar y el autocuidado como una invitación a conocer nuestro cuerpo y actuar oportunamente, para seguir impulsando un Alto al Cáncer", señaló Macarena Bassaletti, gerenta regional de Marketing & Clientes de Cenco Malls.

En este contexto, Isabel Saffie, doctora y cirujana oncológica de mama de FALP, destacó la importancia de realizar controles periódicos para detectar la enfermedad en sus etapas iniciales. "En el cáncer de mama la detección precoz es sumamente importante, primero porque en estadío temprano no da síntomas y la única forma de detectarlo temprano es haciéndose una mamografía una vez al año desde los 40 años. La detección precoz nos permite tasas de curación muy altas, sobre el 90% cuando lo detectamos en estadíos 0 o 1. Detectar a tiempo es la herramienta más importante que tenemos para el éxito del tratamiento del cáncer de mama y por eso es de suma relevancia hacerse la mamografía, tocarse, hacerse el autoexamen mamario aunque uno no tenga antecedentes familiares, cualquier hallazgo prematuro es un indicio para tener un tratamiento correcto", indicó.

Yoga y autocuidado: La nueva propuesta de "Alto al Cáncer"

Como elemento diferenciador de este año, "Alto al Cáncer" incorpora el yoga como una herramienta para promover el bienestar integral y reforzar la importancia del autocuidado. Bajo el concepto "Yoga contra el cáncer de mama", la campaña propone una experiencia educativa que adapta visualmente distintas asanas (posturas propias de esta disciplina) para acompañar la enseñanza de los pasos del autoexamen mamario.

Como parte de esta propuesta, se realizó una clase magistral de yoga en Cenco Alto Las Condes, concebida como un espacio de encuentro para promover el bienestar, el autocuidado y la importancia del acompañamiento durante las distintas etapas de la enfermedad.

En esta línea, Josefa Cortés, fundadora y CEO de PALPA, destacó el valor de la alianza con Cenco Malls para ampliar el acceso a información y herramientas que permitan a las mujeres identificar posibles cambios en su cuerpo y consultar oportunamente. "Junto a Cenco Malls abordamos espacios para llegar a una cantidad de personas a las que nosotros no podríamos llegar por nuestra cuenta. La educación y el conocimiento de nuestro cuerpo son fundamentales para avanzar en la detección temprana del cáncer de mama. Por eso, es tan importante generar espacios que acerquen información y herramientas de autocuidado, ayudando a las mujeres a reconocer posibles cambios y consultar oportunamente. Este año, además, el yoga funciona porque requiere conocerse, aprender las posturas y conectar con uno mismo, por lo que es una buena oportunidad para incorporar el autocuidado en nuestra vida cotidiana", recalcó.

La iniciativa también se desarrolla por tercer año consecutivo a nivel regional, con presencia en Chile, Perú y Colombia, ampliando el alcance de las acciones de concientización y autocuidado en las comunidades donde opera Cenco Malls.