Según estudio de MetLife: El 58% de los chilenos teme enfermar y no poder pagar el tratamiento

23 oct. 2026 - 10:37 hrs.

No poder pagar el tratamiento de una enfermedad preocupa más a los chilenos que enfrentar una deuda inmanejable o ser víctimas de fraude. Así lo revela la investigación de MetLife EITS "Democratizando el acceso a la protección", que analiza las principales situaciones que generan incertidumbre financiera en la población y su nivel de preparación para afrontarlas.

Según el estudio, el 58% de los adultos encuestados en Chile teme recibir un diagnóstico cuya atención médica no pueda costear, por encima del miedo a contraer una deuda inmanejable (36%) o ser víctima de fraude (33%). La inquietud también se extiende al ámbito familiar: un 48% teme convertirse en una carga financiera para sus cercanos y un 46%, depender económicamente de otras personas. Sin embargo, solo el 29% se siente preparado frente a su principal preocupación económica, el porcentaje más bajo entre los países estudiados, por debajo de Brasil (36%) y México (39%).

La distancia entre confianza y preparación también aparece en los resultados conjuntos de los tres territorios. El 61% de los participantes cree que encontrará una manera de resolver un imprevisto, pero solo el 35% se considera capacitado para afrontarlo.

El ahorro como principal estrategia de protección

De acuerdo al sondeo, las personas utilizan distintos mecanismos para anticiparse a los imprevistos. En Chile, el ahorro activo es la estrategia de resguardo más utilizada, con un 56%, mientras que recurrir al apoyo de familiares y amigos alcanza un 15%.

En el conjunto de Brasil, Chile y México, evitar riesgos registra un 51% y contratar un seguro aparece como tercera opción, con un 18%. Las respuestas no son excluyentes: una misma persona puede utilizar más de una estrategia para protegerse.

"Las personas quieren sentirse protegidas, pero muchas veces no encuentran soluciones que se adapten a su realidad. Nuestro desafío es acercar esa protección de una forma simple y natural, integrándola a los productos, servicios y experiencias que ya forman parte de su día a día. En MetLife Xcelerator trabajamos junto a nuestros socios para llegar a más personas con soluciones accesibles, relevantes y pensadas para sus necesidades reales", señaló Andrés Adell, director de MetLife Xcelerator Chile.

Las principales barreras para acceder a seguros

El estudio también consultó a los participantes sobre sus principales preocupaciones financieras y a los representantes de organizaciones por las inquietudes que atribuyen a sus clientes. En Chile, las entidades identifican principalmente la deuda, el fraude y la seguridad de las cuentas, mientras que los encuestados manifiestan mayor preocupación por la dependencia económica y las consecuencias monetarias para sus familias.

A ello se suman barreras para contratar un seguro. En los resultados conjuntos de los tres mercados, un 35% lo percibe como difícil de acceder, un 28% como caro, un 24% como pensado para unos pocos y un 18% como complejo.

La salud figura entre las alternativas que las personas consideran relevantes. En los países estudiados, un 64% valora especialmente la cobertura relacionada con este ámbito, un 51% prioriza soluciones adaptadas a su capacidad económica o a distintas etapas de vida y un 48%, opciones que permitan mantener los ingresos mientras se trabaja.

Protección integrada a productos y servicios

Una de las alternativas que aborda el estudio es la denominada protección embebida, que consiste en incorporar una cobertura dentro de una experiencia, producto o servicio que la persona ya utiliza, sin necesidad de contratarla por separado. Por ejemplo, la posibilidad de adquirir un seguro de salud en la misma aplicación donde agenda una consulta médica.

En los tres mercados analizados, un 56% de los encuestados expresa interés en este tipo de soluciones, mientras que un 77% de las organizaciones consideraría asociarse con una aseguradora para ofrecerlas.

Desde la perspectiva de MetLife, este modelo representa una opción para complementar las estrategias de protección existentes y facilitar el acceso a coberturas en situaciones en que las personas identifican una necesidad. Sin embargo, el reporte advierte que el interés declarado, por sí solo, no garantiza la adopción de estas propuestas.

EITS "Democratizando el acceso a la protección"

EITS "Democratizando el acceso a la protección" fue desarrollado por MetLife en colaboración con Epiphany Research Based Consultancy durante abril y mayo de 2026. Participaron 4.373 personas mayores de 18 años, en una muestra representativa de Brasil, Chile y México. También se consultó a 497 tomadores de decisión de organizaciones de sectores como banca, fintech, salud, turismo, comercio y comercio electrónico.