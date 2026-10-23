Copec RallyMobil disputará la sexta fecha del campeonato nacional en la Región de Aysén

23 oct. 2026 - 12:37 hrs.

Este 23, 24 y 25 de octubre, el Copec RallyMobil aterriza en el extremo sur de nuestro país, para disputar la sexta fecha de la temporada 2026, con su tradicional espectáculo de automovilismo todoterreno.

Desde su primera edición en 2005, seguida por las versiones de 2006, 2008 y 2013, el certamen fue consolidando su presencia en la zona. Esta última marcó el debut de las series R3, un punto de inflexión que abrió el camino para que Chile se convirtiera en sede de fechas del Campeonato Mundial de Rally. En 2025, nuevas competencias reforzaron el compromiso de la Municipalidad de Aysén para incorporar a Coyhaique y Puerto Aysén al calendario del torneo motorsport.

¿Qué es el rally y cómo funciona?

Esta disciplina es una de las variaciones más extremas del deporte motor a nivel mundial y se desarrolla en caminos públicos que son cerrados para el desarrollo de la competencia. El desafío automotor se lleva a cabo por "etapas" o "pruebas especiales", donde los binomios (piloto y copiloto) deben recorrer desde un punto "A" hasta un punto "B", corriendo contra el tiempo y siendo cronometrados.

Los autos van separados por dos minutos de diferencia para evitar colisiones y la posición de cada piloto en la clasificación se determina sumando los tiempos que registra en cada prueba especial cronometrada de las jornadas, teniendo que hacer la menor duración en cada una.

Los vehículos corren divididos en categorías, que están marcadas por el motor y la tracción. Por un lado están las series con tracción en las cuatro ruedas, RC2 y la RC3, y por otro las de tracción delantera en las que emergen RC4 y Go.

En el año 2025 se sumó Toyota como vehículo oficial del campeonato nacional. Ignacio Funes, director de la marca en Chile, comentó al respecto: "Para Toyota, ser parte del tren de seguridad del Copec RallyMobil no solo es un nuevo desafío, sino también una gran responsabilidad. Nuestros vehículos (el triple cero, doble cero, el cero y rastrillo) cumplen un rol clave en garantizar que cada tramo de la carrera se desarrolle bajo los más altos estándares de seguridad. Estar al frente del inicio y cierre de cada etapa refleja el compromiso de Toyota con la protección de los equipos, los organizadores y el público. La seguridad en el deporte motor es fundamental, y nos alegra ser parte activa de ese resguardo".

¿Cuándo y dónde serán las jornadas motorsport?

El desafío automovilístico comenzará este viernes 23 de octubre con el "Shakedown", último entrenamiento oficial de 5,53 km, a las 14:00 horas en la zona de Ensenada. Más tarde, a las 19:00 horas en la Plaza de Armas de Puerto Aysén, se realizará la largada protocolar, ceremonia donde se presentan los pilotos y copilotos con sus números de auto ante los aficionados, antes de comenzar la cita automovilística.

Las jornadas del rally disputarán el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con 13 pruebas especiales, 439 kilómetros de recorrido, de los cuales 137 serán en formato "contrarreloj". La prueba cerrará el domingo a las 16:00 horas con la realización del "Mobil1 PowerStage" en el sector de Las Antenas, donde los pilotos y sus navegantes deberán realizar un tramo de 4,89 kms, los más rápidos sumarán 3, 2 y 1 punto, respectivamente, a la clasificación anual.

¿Qué medidas de resguardo debes tomar si asistes al evento automotor?

Respetar las zonas habilitadas para el público, no traspasar las cintas rojas que marcan las áreas prohibidas, tampoco cruzar barreras o vallas de seguridad. Mantener una distancia prudente, quedándose en sectores elevados o alejados de la ruta, debido al riesgo de que los vehículos puedan perder el control. Por último, está expresamente prohibido el uso de drones ya que suponen un peligro tanto para los pilotos como para los asistentes.

¿Dónde ver el Copec RallyMobil 2026?

La competencia automovilística podrá seguirse a través de Mega, que por tercer año consecutivo transmitirá las carreras por televisión abierta.

Esta fecha será la antepenúltima prueba del desafío tuercas, que tras su paso por Aysén-Coyhaique continuará en Quirihue, localidad de la Región de Ñuble que se incorporará por primera vez al calendario, y concluirá en Atacama-Lundin Mining.