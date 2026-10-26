Festival Coke Studio regresa al Parque O'Higgins el próximo 21 de noviembre con entrada gratuita

26 oct. 2026 - 13:59 hrs.

La música vuelve a tomarse el Parque O’Higgins junto a Coke Studio, la plataforma de música de Coca-Cola Zero Azúcar, que regresa el sábado 21 de noviembre con una nueva edición de su festival. Será una jornada que promete poner a cantar y bailar a la audiencia con la presentación de destacados artistas nacionales en uno de los escenarios más importantes del país.

Esta tercera edición traerá grandes shows en vivo y distintas activaciones que completarán la experiencia. La parrilla de artistas se anunciará próximamente y, al igual que en sus versiones anteriores, el acceso será gratuito, convirtiéndolo en uno de los panoramas musicales de la primavera en Santiago.

"Hay algo muy especial en escuchar a miles de voces cantando una misma canción y compartiendo esa energía que solo se vive en un festival. Eso es lo que nos mueve con Coke Studio, crear experiencias que acerquen a las personas a sus artistas favoritos y darles un gran escenario a los talentos de nuestro país. Estamos felices de volver al Parque O’Higgins y seguir haciendo crecer esta celebración de la música", comentó Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

La experiencia también se vivirá más allá de la música, con estaciones de maquillaje y peinados para armar el look festivalero, espacios para capturar las mejores fotos, productos oficiales de la marca y una zona de foodtrucks. Además, el recinto contará con puntos de reciclaje para fomentar la sustentabilidad durante la jornada.

Las entradas serán gratuitas y en los próximos días se informarán los detalles de cómo obtenerlas a través de Passline, según disponibilidad. Sigue todas las novedades del Festival Coke Studio en el Instagram @cocacola_cl y en las plataformas de Mega.