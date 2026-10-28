"Nadando Juntos": 10 jóvenes se preparan para la primera final de paranatación de Soprole Deporte Escolar

28 oct. 2026 - 17:07 hrs.

Diez jóvenes deportistas se preparan para disputar, el próximo 7 de noviembre, la gran final de "Nadando Juntos", la nueva categoría de paranatación de Soprole Deporte Escolar. La iniciativa marca un hito para el programa, que por primera vez incorpora el deporte adaptado tras 26 años promoviendo la actividad física en el país.

En la antesala de esta competencia, este lunes 26 de octubre se realizó un desayuno que reunió a los finalistas y sus acompañantes con representantes de Soprole y Teletón.



La instancia contó con la participación de Sebastián Tagle, gerente general de Soprole, y Martín Villablanca, nadador del Team ParaChile y embajador de la iniciativa, quienes abordaron la importancia de generar nuevas oportunidades de participación deportiva para niños y jóvenes con discapacidad.

"Nadando Juntos": una nueva categoría de deporte adaptado

En esta categoría, los participantes no compiten entre sí, sino que cada uno enfrenta el desafío de superar sus propias marcas. De esta manera, la competencia pone el foco en el progreso personal de cada joven deportista.

La incorporación de la paranatación a Soprole Deporte Escolar busca ampliar las oportunidades de participación en competencias escolares, promoviendo la inclusión a través del deporte.

Esta nueva etapa surge como parte de la histórica alianza entre Soprole y Teletón, que evoluciona hacia el desarrollo de iniciativas conjuntas para fomentar la actividad física y el deporte competitivo entre niños y jóvenes con discapacidad.

Martín Villablanca acompaña a los jóvenes finalistas

El nadador del Team ParaChile, Martín Villablanca, fue parte como embajador de "Nadando Juntos", compartiendo su experiencia deportiva y acompañando a los diez jóvenes que disputarán la gran final.

Su participación busca motivar a los finalistas y sus familias, destacando el valor del deporte en el desarrollo personal y las oportunidades que ofrece la paranatación.

La gran final se realizará el próximo 7 de noviembre, marcando la primera competencia decisiva de esta nueva categoría dentro de Soprole Deporte Escolar.