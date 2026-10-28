Conoce las aventuras de Francisco "Chapu" Puelles en el nuevo programa digital de Mega "El Aprendiz" de Toyota

28 oct. 2026 - 17:31 hrs. | Act. 29 oct. 2026 - 16:36 hrs.

Francisco "Chapu" Puelles es el protagonista del nuevo programa de YouTube de Mega: "El aprendiz" de Toyota, donde en cuatro capítulos aprendió sobre el mundo del rally y cómo se vive la experiencia todoterreno.

Durante el primer capítulo, "Chapu" viajó a Concepción, la ciudad del mundial del rally en Chile, donde conoció al equipo "Joker" y sus misiones, como poner logos, instalar sistemas GPS y luces de alerta, para así llevar a los hermanos pilotos Alberto y Pedro Heller al éxito.

También se mostró la experiencia del animador junto a Alberto "Beto" Heller dentro del Toyota GR Yaris, vehículo en el que los hermanos compitieron en Concepción. Allí también compartieron sus cábalas antes de una carrera.

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