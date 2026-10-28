Francisco "Chapu" Puelles experimentó el "Monday Test" en un nuevo capítulo de "El Aprendiz" de Toyota

28 oct. 2026 - 17:36 hrs. | Act. 29 oct. 2026 - 16:37 hrs.

En este segundo capítulo de "El aprendiz" de Toyota, Francisco "Chapu" Puelles experimentó el "Monday Test", día en que se prueban los vehículos de todos los participantes para quedar aprobados para el rally.

Francisco aprendió la diferencia entre un auto de calle y uno de rally: tecnología absorbente frente a impactos, jaula antivuelco, butacas de carbono, cinturones de máxima seguridad, cascos con cancelación de sonido y la velocidad máxima del Toyota GR Yaris. Además, hizo su primer test como navegante de Alberto "Beto" Heller del equipo Joker, conociendo el importante rol del copiloto en esta disciplina.

Al finalizar sus vueltas por tierra, "Chapu" se mostró sorprendido por la seguridad del vehículo de Toyota y los procedimientos de la competencia. Estos incluyen estudios y pruebas de los caminos y el auto para asegurar a pilotos y espectadores en el desafío todoterreno.

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