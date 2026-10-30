Luciano Pereyra vuelve a Chile con su nuevo disco "Te Sigo Amando": se presentará en Gran Arena Monticello

30 oct. 2026 - 09:18 hrs.

El cantante argentino Luciano Pereyra se presentará el viernes 6 de noviembre, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, como parte de su nueva gira, en la que presentará su álbum "Te Sigo Amando".

El disco marca una nueva etapa en su carrera y combina pop, baladas, cuarteto, cumbia y chamamé. Además, incluye colaboraciones con artistas como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q’Lokura.

Con más de 25 años de trayectoria, 15 álbumes y dos nominaciones a los Latin Grammy, Pereyra ha sido reconocido con Premios Gardel y las Gaviotas de Plata y Oro del Festival de Viña del Mar. También ha colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Alejandro Fernández, Juanes y Luis Fonsi, entre otros.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello. El recinto cuenta con estacionamientos gratuitos para los asistentes.