Aramco Estaciones y LATAM Pass lanzan concurso que sortea pasajes dobles al pagar combustible con aplicación

03 nov. 2026 - 08:40 hrs.

Aramco se une con LATAM Pass y lanzan un concurso que permite a los usuarios de su App Aramco Estaciones participar por pasajes dobles, eligiendo uno de seis destinos internacionales y ganar 50.000 Millas LATAM Pass. El concurso ya está disponible y se podrá participar hasta el 13 de diciembre.

La iniciativa regalará dos pasajes dobles a elección para quienes carguen combustible con la App Aramco Estaciones. Las alternativas son: Madrid, Buenos Aires, Miami, Río de Janeiro, Lima y Punta Cana. Además, cada semana se entregarán 50.000 Millas LATAM Pass a los ganadores.

¿Cómo participar en el concurso de Aramco Estaciones?

Para participar, quienes ya estén registrados en la aplicación Aramco Estaciones, deberán ingresar a la app, seleccionar LATAM Pass como programa de acumulación e inscribirse en la campaña. Quienes aún no sean usuarios deberán descargar la aplicación, registrarse y completar el mismo proceso. Una vez inscritos, todos los participantes deberán pagar sus cargas de combustible a través de la aplicación para tener la posibilidad de ganar los premios.

La campaña estará activa hasta el domingo 13 de diciembre de 2026, a las 23:59 horas. Los interesados pueden revisar las condiciones y los requisitos de participación a través de la aplicación Aramco Estaciones.