Lamborghini regresa al país y sugiere combustibles Copec junto a lubricantes Mobil 1 para sus autos

05 nov. 2026 - 15:37 hrs.

Lamborghini regresa a Chile con una nueva generación de deportivos híbridos, que combinan motores de combustión con sistemas de propulsión eléctrica.

En este contexto, su representante oficial en el país recomendó el uso de combustibles Copec y lubricantes sintéticos Mobil 1 para acompañar la llegada de estos modelos y responder a las exigencias de sus motores.

La recomendación considera las características de estos vehículos, que requieren productos capaces de soportar altas temperaturas y revoluciones, manteniendo su rendimiento y protección.

¿Por qué Lamborghini recomienda estos combustibles y lubricantes?

La tecnología híbrida es parte de la transformación que vive la industria de los deportivos. En vehículos diseñados para entregar altos niveles de potencia, la calidad del combustible y del lubricante es clave para su desempeño.

Al respecto, Matías Velasco, director comercial de Lamborghini en Chile, explicó las razones:

"Estos modelos combinan tecnología híbrida con los altos estándares de potencia y rendimiento que nos caracterizan. Por eso, es fundamental contar con combustibles y lubricantes que respondan a estas exigencias. En ese contexto, recomendamos los productos de Copec y Mobil 1, tanto por sus propiedades técnicas como por la confianza y cobertura que ofrece Copec a lo largo del país", señaló.

¿Qué características tienen los productos recomendados?

Según Copec, distribuidor de Mobil 1 en Chile, estos lubricantes sintéticos están desarrollados para reducir el desgaste y mantener la lubricación en motores que operan a altas temperaturas y revoluciones.

Sus combustibles, en tanto, incorporan aditivos que ayudan a mantener el motor limpio.

Sobre este punto, Diego Peñafiel, gerente de Marketing de Copec, destacó las características de los combustibles que comercializa la empresa:

"En Copec tenemos un compromiso permanente con la calidad de nuestros combustibles. Por eso, todo nuestro portafolio incorpora tecnología Clean-Up, desarrollada para contribuir a la limpieza, protección y óptimo desempeño de los motores", explicó.

En ese contexto, Lamborghini apunta a utilizar combustibles y lubricantes que respondan a las exigencias técnicas de sus nuevos modelos híbridos, considerando tanto el rendimiento como la protección de sus motores.