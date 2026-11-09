Sistemas de seguridad en autos SUV: Lo que debes saber

09 nov. 2026 - 11:50 hrs.

[Comunicado de prensa]

Entre el momento en que aparece un peligro y el instante en que pisas el freno pasa más tiempo del que parece: primero lo ves, luego decides qué hacer y recién después reaccionas. Al comparar autos SUV, conviene preguntarse cuánto de ese margen puede acortar el vehículo por ti, sobre todo cuando viajas con tu familia.

Ahí está el aporte de la seguridad activa. A diferencia de los airbags o la estructura de la cabina, que actúan cuando el impacto ya ocurrió, estas tecnologías buscan que el choque no llegue a pasar. Por eso, al revisar la ficha de las camionetas suv vale la pena entender qué hace cada sistema y en qué momento entra en acción.

Situaciones cotidianas en las que la tecnología se adelanta

Los radares, cámaras y sensores de un SUV moderno no se activan al azar, ya que cada uno está pensado para un tipo de riesgo concreto. Estas son algunas escenas comunes en las que pueden marcar la diferencia:

Un peatón que cruza entre autos estacionados: el sistema de mitigación de colisión frontal con detección de peatones reconoce a la persona, emite una alerta y, si no frenas a tiempo, aplica el freno de forma autónoma, lo que protege tanto a quien cruza como a los ocupantes.

el sistema de mitigación de colisión frontal con detección de peatones reconoce a la persona, emite una alerta y, si no frenas a tiempo, aplica el freno de forma autónoma, lo que protege tanto a quien cruza como a los ocupantes. Un cambio de pista en autopista: el sensor de punto ciego detecta al vehículo que viene por el costado y que no alcanzas a ver en el espejo, y te avisa antes de que gires el volante y expongas a un impacto lateral a quien viaja a tu lado.

el sensor de punto ciego detecta al vehículo que viene por el costado y que no alcanzas a ver en el espejo, y te avisa antes de que gires el volante y expongas a un impacto lateral a quien viaja a tu lado. La salida en reversa de un estacionamiento: la alerta de tráfico cruzado advierte los autos que se acercan por los lados cuando otros vehículos tapan tu visión, justo cuando es fácil confiarse por la baja velocidad.

la alerta de tráfico cruzado advierte los autos que se acercan por los lados cuando otros vehículos tapan tu visión, justo cuando es fácil confiarse por la baja velocidad. Un tramo largo de carretera al final del día: las asistencias de carril notan si el auto se desvía sin intermitente, algo frecuente con el cansancio, y te ayudan a volver a tu pista con un leve giro de la dirección.

Ripio, lluvia y curvas: donde la estabilidad y la tracción importan más

No todos los riesgos vienen de otros vehículos. Un camino de ripio, el pavimento mojado en invierno o una curva que se cierra más de lo esperado pueden hacer que las ruedas pierdan agarre en un instante. Cuando eso pasa, hasta quien conduce con experiencia tiene poco margen para corregir.

El control de estabilidad compara la dirección que marcas con el volante con la trayectoria real y, si detecta un derrape, frena cada rueda por separado para devolver el vehículo a su rumbo. El de tracción, en tanto, reduce la potencia cuando una rueda patina al acelerar. Juntos evitan despistes que pondrían en riesgo a todos a bordo.

Lo que te toca a ti para que los sistemas respondan bien

Estas tecnologías son una ayuda, no un piloto automático, y su eficacia depende en parte del uso y el cuidado que reciban. Para que funcionen como se espera, conviene incorporar algunos hábitos desde el primer día:

Mantén limpios los sensores: el barro, la nieve o el polvo sobre el parachoques, los espejos o el parabrisas pueden limitar la lectura de cámaras y radares, sobre todo después de recorrer caminos rurales.

el barro, la nieve o el polvo sobre el parachoques, los espejos o el parabrisas pueden limitar la lectura de cámaras y radares, sobre todo después de recorrer caminos rurales. Pide una recalibración después de una reparación: si se cambia el parabrisas o se arregla un parachoques, cámaras y radares deben ajustarse de nuevo en un taller especializado.

si se cambia el parabrisas o se arregla un parachoques, cámaras y radares deben ajustarse de nuevo en un taller especializado. Aprende a leer cada alerta: revisa en el manual qué significa cada sonido o luz del tablero, para que puedas reaccionar sin dudar cuando aparezcan.

revisa en el manual qué significa cada sonido o luz del tablero, para que puedas reaccionar sin dudar cuando aparezcan. No delegues tu atención: aun con todas las asistencias activas, la distancia prudente, la velocidad adecuada y la vista en el camino siguen dependiendo de ti.

Una elección que acompaña cada trayecto

Al elegir entre autos suv, fijarte en cómo el vehículo te ayuda a anticipar el riesgo es tan importante como revisar su equipamiento de confort. Las camionetas SUV que reúnen asistencias de detección, control de estabilidad y tracción te dan más margen para reaccionar y cuidan tanto a quien conduce como a quienes viajan contigo.