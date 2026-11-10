Música en vivo, charlas, talleres y actividades al aire libre: Así será el Festival Ladera Sur 2026

10 nov. 2026 - 12:14 hrs.

El Festival Ladera Sur celebrará su quinta edición los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes. El encuentro ofrecerá música en vivo, talleres, conversatorios y actividades al aire libre en torno a la biodiversidad y el cuidado del medioambiente. Además, contará con más de 100 emprendimientos sustentables.

¿Qué puedes encontrar en el Festival Ladera Sur?

El evento tendrá distintos espacios temáticos, cada uno enfocado en acercar al público a iniciativas relacionadas con la naturaleza y la sustentabilidad:

Mercado Bosque: reunirá emprendimientos, pymes, startups y empresas para generar conexiones, compartir conocimientos e impulsar una economía más consciente y vinculada con la naturaleza.

reunirá emprendimientos, pymes, startups y empresas para generar conexiones, compartir conocimientos e impulsar una economía más consciente y vinculada con la naturaleza. Cofradía Ambiental: será un punto de encuentro para organizaciones y fundaciones dedicadas a la protección del medioambiente.

será un punto de encuentro para organizaciones y fundaciones dedicadas a la protección del medioambiente. El Brote: estará dedicado espacio dedicado a huertos y viveros.

estará dedicado espacio dedicado a huertos y viveros. El Nido: será una zona especialmente pensada para niños y niñas.

será una zona especialmente pensada para niños y niñas. El Humedal: contará con food trucks y bebestibles.

contará con food trucks y bebestibles. El Glaciar: estará dedicado a las actividades y productos outdoor.

¿Qué expositores estarán presentes en el evento?

El festival convocará a más de 150 especialistas, e entre científicos, investigadores, exploradores, activistas y autoridades. Entre los ponentes destacados figuran:

Alexandra Cousteau : asesora sénior de Oceana y cofundadora de Oceans 2050.

: asesora sénior de Oceana y cofundadora de Oceans 2050. Timothy Dhalleine: fotógrafo y documentalista.

fotógrafo y documentalista. Cari Letelier: astrofotógrafa y divulgadora de astronomía.

astrofotógrafa y divulgadora de astronomía. Diego Pol: jefe de Paleontología del Museo Argentino de Ciencias Naturales-CONICET.

jefe de Paleontología del Museo Argentino de Ciencias Naturales-CONICET. Giuliana Furci: fundadora y directora ejecutiva de Fundación Fungi.

fundadora y directora ejecutiva de Fundación Fungi. Sebastián Yancovic : especialista en conservación de los ecosistemas de Rapa Nui.

especialista en conservación de los ecosistemas de Rapa Nui. Jeff Parrish: director global de Protección de la Naturaleza en The Nature Conservancy.

director global de Protección de la Naturaleza en The Nature Conservancy. Francisca Toledo: ministra del Medio Ambiente.

ministra del Medio Ambiente. María Paz Lagos: subsecretaria de Turismo.

subsecretaria de Turismo. Aída Baldini: directora ejecutiva de CONAF.

directora ejecutiva de CONAF. Emanuel Ibarra: superintendente del Medio Ambiente.

Música en vivo durante los tres días

La música también formará parte de la experiencia del festival, con una programación que albergará distintas propuestas y estilos para acompañar las actividades durante sus tres jornadas.

El viernes 13 de noviembre se presentará un DJ set de Matanza, mientras que el sábado 14 será el turno de Joe Vasconcellos, Amigo de Artistas y Otra Otra, proyecto musical de Elisa Zulueta dirigido al público infantil. El domingo 15, en tanto, el escenario recibirá a Kevin Johansen + The Nada, Max Zegers y Los Patapelá.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, con distintas opciones de compra. Además, el viernes 13 de noviembre el acceso será gratuito hasta las 13:00 horas. Después de ese horario, se podrá acceder con un 50% de descuento.