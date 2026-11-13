Festival Ladera Sur contará con 80 talleres para todas las edades: Conoce cómo inscribirte y participar

13 nov. 2026 - 09:03 hrs.

Entre el 13 y el 15 de noviembre se realizará el Festival Ladera Suren el Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes. Entre sus principales atractivos destacan los 80 talleres dirigidos a niños, niñas y adultos, con experiencias prácticas vinculadas a la naturaleza, la ciencia, el arte y la vida al aire libre.

En esta quinta edición, el evento contempla diversas alternativas para aprender, crear y conectar con el medioambiente. Aunque varias sesiones ya agotaron sus cupos, todavía quedan opciones disponibles para quienes quieran participar.

¿Qué talleres estarán disponibles?

Durante las tres jornadas habrá propuestas dirigidas a distintos públicos. El viernes 13, la programación estará enfocada en el emprendimiento, la sostenibilidad y la economía consciente.

El sábado 14, en tanto, todavía es posible encontrar los últimos cupos en algunos talleres. Entre las alternativas disponibles se encuentran "Origami para infancias", programado a las 11:00 horas, y "Exploremos jugando nuestra naturaleza", de Fundación Patio Vivo, a las 12:00 horas. Ambos cuentan con un cupo disponible.

Para el domingo 15, aún quedan vacantes en actividades como el taller infantil "Conociendo a los pingüinos", de Global Penguin Society; "No deje rastro", de NOLS Patagonia, que aborda principios y prácticas para el cuidado de la naturaleza; y una clase maestra de Animal Flow.

El público infantil también podrá participar en experiencias como "Koloreando ando pajareando" y "Superheroínas y superhéroes cuidando el planeta".

¿Cómo inscribirse?

Para participar en los talleres es necesario contar previamente con una entrada al evento, que se puede adquirir a través de Ticketmaster.

Luego, se debe ingresar al sitio web oficial del festival y acceder a la sección de talleres, donde estará habilitado el sistema de inscripción. Para completar el registro, se deben ingresar los últimos cinco dígitos del código de la entrada y seleccionar las actividades de interés. Cada asistente podrá inscribirse en un máximo de dos talleres por día, sujeto a la disponibilidad de cupos. ¿Todavía hay entradas disponibles?

Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketmaster, con valores que van desde los $8.000 por la jornada del viernes hasta los $17.000 diarios para el sábado y domingo. También hay pases para dos días por $30.000 y abonos para las tres jornadas por $37.000.

El festival abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 21:30 horas. Además, los menores de hasta 12 años podrán ingresar gratuitamente durante las tres jornadas del encuentro.