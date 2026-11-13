Ed Westwick en Chile: Actor de Gossip Girl presentó "9PM Night Out", la nueva fragancia de Afnan Perfumes

13 nov. 2026 - 12:18 hrs.

El actor británico Ed Westwick, reconocido por su papel de Chuck Bass en la serie Gossip Girl, visitó Chile como parte de The Afnan Tour, una gira por Latinoamérica en la que participa como embajador internacional de la marca de perfumería Afnan.

Su paso por Santiago estuvo marcado por el lanzamiento de "9PM Night Out", una fragancia unisex que fue presentada durante un evento realizado en Metropolitan Santiago, en la comuna de Vitacura, con la participación de rostros de televisión, influencers y representantes del mundo del espectáculo.

La visita del actor forma parte de un recorrido internacional que incluye Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, países en los que la marca busca dar a conocer la nueva incorporación a su colección 9PM.

Ed Westwick encabezó el lanzamiento de Afnan en Chile

La jornada comenzó con una alfombra azul, por la que desfilaron distintos invitados antes de dar paso a la presentación de la fragancia.

Entre los asistentes estuvieron Kel Calderón, Eugenia Lemos, Jean Philippe Cretton, Kika Silva, Michelle Carvalho, Melina Noto, Ignacio Garmendia y Camila Andrade, entre otros rostros del espectáculo nacional.

Durante la celebración, los invitados pudieron conocer y probar la fragancia, además de participar en distintas experiencias relacionadas con la cultura de Medio Oriente, como caligrafía árabe personalizada y arte con henna.

"9PM Night Out": La nueva fragancia de Afnan Perfumes presentada por Ed Westwick

La fragancia se presenta en formato Extrait de Parfum, una categoría de perfumes por su alta concentración de aceites aromáticos, y combina notas frutales, especiadas y amaderadas.

Entre sus notas destacan la fruta del dragón, bergamota, manzana, cardamomo, toffee y haba tonka.

Su lanzamiento está acompañado por la campaña internacional "Own the Moment. Own the Night", protagonizada por Ed Westwick.

¿Dónde comprar la fragancia en Chile?

"9PM Night Out" ya se encuentra disponible en Chile a través de Falabella, tanto en sus tiendas físicas como en su sitio web.

La llegada de Afnan Perfumes a Chile se concreta de la mano de Iconic Brands, empresa encargada de la distribución y posicionamiento de la marca de perfumería originaria de Dubái en el mercado nacional.

En ese contexto, Ana María Flottes, gerente comercial de Iconic Brands, destacó la visita del actor británico y la presentación de la fragancia en el país.

"La llegada de Ed Westwick a Chile y el lanzamiento de 9PM Night Out representan un momento muy especial para Afnan. Queremos acercar al público chileno una propuesta de perfumería que combina personalidad, sofisticación y nuevas experiencias", señaló.