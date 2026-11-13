Festival de Ciencia y Tecnología 2026: Más de 40.000 personas participaron en ferias gratuitas en todo Chile

13 nov. 2026 - 16:58 hrs.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación realizó entre el 5 y el 14 de octubre el Festival de Ciencia y Tecnología 2026, que reunió a más de 40.000 personas en ferias gratuitas a lo largo del país.

El objetivo fue acercar la investigación a las comunidades y despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Bajo el lema "Preguntar nos mueve", esta edición contempló una feria en cada región, con una programación que buscó ampliar la participación ciudadana y mostrar el aporte de la ciencia y la tecnología al bienestar y desarrollo del país.

Según el balance del Ministerio, ocho regiones superaron su promedio de asistencia de 2024 y 2025. El mayor crecimiento se observó en la región del Maule, donde la feria de Talca convocó a 5.857 personas, más de cinco veces su público habitual.

En Ñuble, la convocatoria pasó de un promedio de 1.080 a 4.000 asistentes, mientras que O'Higgins duplicó su público respecto de años anteriores.

Talleres, muestras y visitas guiadas

En paralelo, durante octubre, el Mes de la Ciencia conectó a la ciudadanía con la comunidad científica a través de 148 actividades difundidas en culturacientifica.cl, por sobre las 123 de 2025.

La programación abordó distintas áreas del conocimiento e incluyó talleres, muestras y visitas guiadas. En Punta Arenas, por ejemplo, se presentó una exhibición sobre los mapas históricos del estrecho de Magallanes, mientras que en Santiago se realizó un taller interactivo sobre meteoritos.

Las ferias también destacaron por su alcance territorial, con más de 100 expositores en Villa Alemana, 36 puestos en San Pedro de la Paz y la primera edición del evento en Cholchol, en La Araucanía.

Así, el festival llevó la ciencia a familias, estudiantes y espacios públicos de norte a sur del país.