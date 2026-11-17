17 nov. 2026 - 09:49 hrs. | Act. 19 nov. 2026 - 08:11 hrs.

[Comunicado de prensa]

Un diplomado, un curso o una certificación exigen pagar primero y cosechar después, y un crédito de consumo MACHBANK para financiar tus proyectos profesionales reparte ese gasto en cuotas. Antes de pedirlo, comprueba que la formación elegida justifica la inversión.

¿Qué costos incluye tu formación?

Antes de comparar opciones, presta atención a estos tres aspectos:

Programa : matrícula, arancel y mensualidades del curso, diplomado o certificación.

: matrícula, arancel y mensualidades del curso, diplomado o certificación. Herramientas y tecnología: licencias de software o un equipo con ciertas condiciones de rendimiento, según lo que exija el programa.

licencias de software o un equipo con ciertas condiciones de rendimiento, según lo que exija el programa. Evaluación y certificación: examen final y renovaciones periódicas, cuando el organismo emisor las cobra aparte.

Juntos, estos conceptos revelan lo que exige tu plan de estudio en su totalidad. Esa es la inversión que tus ganancias posteriores deberían compensar.

Compara lo que gastas ahora con lo que podrías ganar

El Foro Económico Mundial indica que el 63% de los empleadores encuestados identifica las brechas de habilidades como la principal barrera para transformar su negocio.

Para evaluar tu caso, define lo que buscas:

Un aumento de sueldo.

Un cargo nuevo.

Un cambio de empleo.

Con tu objetivo definido contrasta cada alternativa de estudio y su precio: un programa extenso o costoso se justifica cuando la meta lo exige, y si solo necesitas reforzar una habilidad puntual, una opción más breve puede bastar.

Como el beneficio puede tardar o variar de un programa a otro, decide con lo que ganas ahora, que es el dato que ya conoces. Si la cuota del crédito cabe en tu presupuesto actual, el pago es manejable aunque la recompensa llegue después. Así la deuda se sostiene con los ingresos que ya recibes, incluso mientras estudias.

¿Qué verificar antes de matricularte?

Comprueba estos cuatro puntos:

Quién lo imparte: investiga qué institución ofrece el programa, hace cuánto funciona y si informa con claridad sus acreditaciones o autorizaciones.

investiga qué institución ofrece el programa, hace cuánto funciona y si informa con claridad sus acreditaciones o autorizaciones. Vigencia de la certificación: confirma por cuánto tiempo es válida y qué exige renovarla.

confirma por cuánto tiempo es válida y qué exige renovarla. Contenido y resultados : revisa el temario, las horas de clase, la experiencia de los docentes y lo que cuentan quienes ya lo cursaron.

: revisa el temario, las horas de clase, la experiencia de los docentes y lo que cuentan quienes ya lo cursaron. Peso en tu sector: consulta a quienes ya trabajan en tu área o busca avisos de empleo para ver si la certificación que persigues aparece como requisito o como ventaja.

Revisa estas condiciones del crédito antes de solicitarlo

El plazo del crédito de consumo MACHBANK va entre 6 y 60 meses. Elige uno que ajuste el pago a tu presupuesto y que, idealmente, mantenga la suma de todas tus cuotas bajo el 30% de tus ingresos mensuales. Alargarlo alivia el pago de cada mes, pero eleva los intereses acumulados.

Las coberturas opcionales protegen tu deuda ante imprevistos: el desgravamen cubre el saldo pendiente por fallecimiento o invalidez total y permanente, y el de cesantía paga de 3 a 5 cuotas si pierdes tu trabajo.

Compara además la Carga Anual Equivalente (CAE) y el costo total entre ofertas, indicadores que el SERNAC recomienda considerar junto con la cuota.

Pasa del plan a la solicitud del crédito de consumo

Hay quienes postergan su formación por razones económicas; si quieres avanzar en tu formación profesional, conoce cómo solicitar un crédito de consumo MACHBANK para invertir en capacitación: el proceso es 100% online, sin filas ni idas a una sucursal, y lo haces desde tu casa con la app, donde simulas el monto, defines el plazo y la fecha de inicio del pago.

Al simular, ves el resumen de lo que elegiste y decides si tomas alguno de los seguros opcionales. Después se revisan tus antecedentes comerciales y, si se aprueba, aceptas los términos del contrato digital, firmas en la app y recibes el abono en tu cuenta.

Con ese plan trazado, tu formación puede convertirse en una inversión con cuotas que caben en tu presupuesto.