17 nov. 2026 - 15:44 hrs.

PedidosYa lanzó una convocatoria para incorporar a más de 2.500 repartidores en Chile durante noviembre de 2026, con el objetivo de reforzar sus operaciones ante el aumento de la demanda por la temporada de fin de año. La iniciativa ofrece oportunidades de trabajo independiente formal y flexible, en un contexto marcado por una tasa de desocupación nacional de 9,8% durante el trimestre julio-septiembre, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

¿Cuánto pueden ganar los repartidores y qué beneficios ofrece la plataforma?

Según cifras entregadas por la compañía, quienes mantienen un promedio de 40 horas semanales de conexión pueden generar ingresos brutos superiores a $1.200.000 mensuales. La aplicación permite que cada repartidor decida los días que desee trabajar y durante cuánto tiempo, lo que facilita compatibilizar esta actividad con estudios, responsabilidades familiares u otras actividades personales.

Entre los beneficios adicionales que ofrece la plataforma se encuentran descuentos en bencina, rebajas en planes de teléfono y acceso a educación online. Asimismo, los repartidores pueden inscribirse en la Mutual de Seguridad y acceder a la cobertura del Seguro de Accidentes del Trabajo en sus centros de salud.

La actividad de reparto mediante plataformas digitales está regulada por la Ley 21.431, normativa que establece derechos y obligaciones para los trabajadores independientes, incluyendo disposiciones en materia de seguridad y garantía de acceso a protección social.

¿Cuáles son los requisitos para ser repartidor?

Las personas interesadas pueden realizar entregas utilizando motocicleta, bicicleta, automóvil o caminando. Para incorporarse a la plataforma, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente.

Presentar un certificado de antecedentes personales.

Si utilizan automóvil o motocicleta, tener licencia de conducir y permiso de circulación al día.

¿Dónde postular?

El proceso de inscripción se realiza directamente descargando la aplicación PeYa Rider, disponible en Play Store y App Store.