17 nov. 2026 - 15:56 hrs.

Bci actualizó sus alternativas de inversión este 2026, incorporando alternativas digitales desde $1.000, disponible tanto para sus clientes como para no clientes.

La cuenta se abre completamente en línea, sin trámites presenciales ni costos de mantención de la plataforma, y reúne opciones para quienes recién comienzan a invertir y para quienes administran patrimonios de mayor tamaño.

La plataforma incluye simuladores para proyectar metas y productos con distintos montos de entrada, plazos y niveles de riesgo. Según informó la institución, el objetivo es acompañar diferentes necesidades financieras, desde la inversión de montos pequeños hasta la gestión de portafolios con exposición internacional.

"Queremos simplificar las decisiones financieras de las personas. Invertir debe ser una experiencia intuitiva, segura y acorde al momento de vida de cada usuario, ya sea que esté ahorrando sus primeros $1.000 o gestionando un portafolio complejo con alcance global", señaló Claudia Torres, gerente general de Bci Asset Management.

Alternativas para comenzar a invertir

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Carteras Dinámicas desde $1.000 : estrategias de inversión en fondos mutuos con monitoreo mensual y ajustes según el perfil de riesgo del usuario.

: estrategias de inversión en fondos mutuos con monitoreo mensual y ajustes según el perfil de riesgo del usuario. Fondos Mutuos Digitales desde $1.000 : más de 50 alternativas administradas por especialistas, que incluyen instrumentos de renta fija y variable del mercado local e internacional.

: más de 50 alternativas administradas por especialistas, que incluyen instrumentos de renta fija y variable del mercado local e internacional. Depósitos a Plazo desde $5.000: disponibles con plazos de 7 a 365 días y una rentabilidad pactada al momento de la contratación.

Opciones para diversificar y complementar la pensión

La oferta también contempla Carteras Dólar desde US$100, que permiten aportar y rescatar en pesos o dólares, además de Ahorro Previsional Voluntario (APV), orientado a complementar la pensión y con beneficios tributarios según el régimen elegido.

A estas alternativas se suman la compraventa de dólares y euros, así como el acceso a acciones locales y a ETF (fondos cotizados en bolsa) internacionales listados en la Bolsa de Santiago.

Administración de patrimonios y productos especializados

Para personas con necesidades de inversión más complejas, Bci dispone de servicios de Administración Discrecional de Cartera y Carteras Patrimoniales. A través de estas modalidades, especialistas administran los activos bajo un mandato, con seguimiento continuo y un ejecutivo asignado.

La institución también ofrece acceso a activos alternativos e instrumentos de menor liquidez para inversionistas calificados, además de productos derivados vinculados a divisas, tasas de interés, acciones o materias primas.

Los detalles, condiciones y requisitos de cada alternativa están disponibles en bci.cl/inversiones/soluciones-de-inversion.



Las inversiones en fondos mutuos y otros instrumentos de renta variable están sujetas a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.