20 nov. 2026 - 13:12 hrs.

Durante la quinta edición del Festival Ladera Sur 2026, Falabella logró recolectar 178 kilos de ropa y calzado en desuso, equivalentes a más de 300 prendas y zapatillas entregadas por los asistentes. La iniciativa se desarrolló entre el 13 y el 15 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, en Las Condes, donde la compañía habilitó puntos de recolección que permitieron reunir una cantidad equivalente a más de 22 cargas de una lavadora de 8 kilos.

Del total recopilado, el 70,5% correspondió a textiles y el 29,5% a calzado. Todo el material fue entregado a Cirkla, organización encargada de clasificarlo y determinar el reciclaje para cada tipo de material.

La propuesta de la empresa en el evento también incluyó experiencias para acercar la moda circular a los asistentes. Los visitantes pudieron conocer una selección de prendas Second Hand y participar en talleres de personalización de ropa y tote bags, realizados junto a Taller F.

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Moda y sostenibilidad

"En Falabella creemos que la moda y la sostenibilidad pueden avanzar de la mano. Ser parte de Ladera Sur nos permitió acercar estas iniciativas a las personas y demostrar, a través de acciones concretas, que es posible incorporar la circularidad en nuestra forma de vivir la moda. Recolectar más de 178 kilos de ropa y calzado durante el festival demuestra que, cuando acercamos alternativas concretas y simples, las personas están dispuestas a sumarse y dar una nueva oportunidad a aquello que ya no utilizan", señaló Malena Marcalle, gerente de Sostenibilidad de Falabella.

La participación de Falabella forma parte de su estrategia para integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio, mediante alternativas como la reparación, reutilización, intercambio y reciclaje de productos, que buscan extender su vida útil y fomentar una mayor circularidad.