React de Mega en Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar
¿Te perdiste el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar? Revive la transmisión en el YouTube de Mega
Este sábado 21 de noviembre, el Parque O'Higgins fue escenario de una nueva edición del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar, que reunió a destacados artistas nacionales en una jornada marcada por la música en vivo.
En su tercera versión, el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar reunió presentaciones de Lucky Brown, Pailita, Kudai, Nicole, Aqross, Alanys Lagos, Amigo de Artistas, Young Cister y Pablo Chill-E, además de un show de medio tiempo a cargo de Power Peralta y Karen Paola.
¿Cómo revivir el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar?
Si te perdiste el evento o quieres revivir sus principales momentos, puedes ver el react del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar en el canal de YouTube de Mega, donde encontrarás nuevamente la transmisión de esta tercera edición.