23 nov. 2026 - 12:13 hrs.

Este sábado 21 de noviembre, el Parque O'Higgins fue escenario de una nueva edición del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar, que reunió a destacados artistas nacionales en una jornada marcada por la música en vivo.

En su tercera versión, el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar reunió presentaciones de Lucky Brown, Pailita, Kudai, Nicole, Aqross, Alanys Lagos, Amigo de Artistas, Young Cister y Pablo Chill-E, además de un show de medio tiempo a cargo de Power Peralta y Karen Paola.

¿Cómo revivir el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar?

Si te perdiste el evento o quieres revivir sus principales momentos, puedes ver el react del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar en el canal de YouTube de Mega, donde encontrarás nuevamente la transmisión de esta tercera edición.