mega
Programación de Mega para este viernes 13 de marzo: Conoce el horario de estreno de Detrás del Muro
Este viernes 13 de marzo tendremos el gran estreno de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor que cautivó a miles de espectadores.
Liderados por Kike Morandé, el espacio promete reunir a históricos del humor chileno en un formato que mezcla sketches, actualidad y personajes icónicos.
Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña estarán presentes en el regreso del programa a Mega, en horario prime.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 13 de marzo?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:00 horas.
- Corazón Negro: 17:45 horas.
- Dale Play Verano: 18:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:10 horas.
- Reunión de Superados: 00:00 horas.
Leer más de