Programación de Mega para este viernes 13 de marzo: Conoce el horario de estreno de Detrás del Muro

Este viernes 13 de marzo tendremos el gran estreno de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor que cautivó a miles de espectadores.

Liderados por Kike Morandé, el espacio promete reunir a históricos del humor chileno en un formato que mezcla sketches, actualidad y personajes icónicos.

Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña estarán presentes en el regreso del programa a Mega, en horario prime.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 13 de marzo?

