Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este viernes 13 de marzo: Conoce el horario de estreno de Detrás del Muro mega

Programación de Mega para este viernes 13 de marzo: Conoce el horario de estreno de Detrás del Muro

  • Por Mega

Este viernes 13 de marzo tendremos el gran estreno de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor que cautivó a miles de espectadores.

Liderados por Kike Morandé, el espacio promete reunir a históricos del humor chileno en un formato que mezcla sketches, actualidad y personajes icónicos.

Lo más visto de Detrás de la Quinta

Paty CofréPaola TroncosoMiguelitoBeto EspinozaPato FuentesSandra DonosoJulio Jung DuvauchelleScarlett AhumadaGustavo BecerraBelén Mora y Toto Acuña estarán presentes en el regreso del programa a Mega, en horario prime.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 13 de marzo?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto