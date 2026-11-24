24 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Los conflictos y las tensiones marcarán la programación de Mega este miércoles 25 de noviembre, con nuevos episodios de sus teleseries y reality.

En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) le reprochará a su madre las descarnadas críticas que ha hecho en contra de Clara (Lorena Bosch), que en esos minutos no estará presente para defenderse.

La jornada continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, donde sus personajes enfrentarán nuevos acontecimientos. Finalmente, Volverías con tu Ex? 2 cerrará la noche con otra entrega, en la que las relaciones, los desencuentros y las tensiones entre los participantes seguirán dando de qué hablar.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 25 de noviembre?

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