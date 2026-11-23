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Programación de Mega para este martes 24 de noviembre: Conoce el horario del Miss Universo 2026
Este martes 24 de noviembre, Mega transmitirá la gran final de Miss Universo 2026, que tendrá a Dominga López como representante nacional.
La candidata nacional deberá enfrentarse a cerca de 120 representantes de distintos países, en una primera etapa que seleccionará a 30 semifinalistas. Desde allí, las concursantes continuarán avanzando en las distintas rondas hasta definir a la sucesora de la actual reina de belleza.
Para acompañar esta importante jornada, Mega desplegará una cobertura especial encabezada por Julio César Rodríguez, quien estará acompañado por un panel de expertos integrado por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este lunes 23 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 14:45 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:30 horas.
- La Baronesa: 16:30 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Miss Universo 2026: 21:30 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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