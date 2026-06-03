Igual que sus mejores años en Colo-Colo: Coca Mendoza se luce con su interpretación en "Tírame la pista"

03 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el capítulo 94 de Dale Play, el exfutbolista y leyenda de Colo-Colo, Coca Mendoza, se lució en el juego "Tírame la pista".

En este juego, y según explicó la animadora, un jugador debe confiar en las pistas que le entregan sus compañeros para adivinar al artista que está en la pantalla de atrás, mientras ellos están de espaldas.

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Es así como el campeón de la Copa Libertadores en 1991 lució sus mejores dotes de actuación para que sus compañeros lo entendieran.

Dale Play / MEGA

Coca Mendoza se luce en "Tírame la pista"

Fue así como el equipo amarillo logró adivinar a artistas de la talla de Gloria Estefan, The Rolling Stones y más, logrando un gran desempeño.

En concreto, María José Quintanilla anunció que consiguieron 7 respuestas correctas, acumulando $100 mil pesos para su soñadora.

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