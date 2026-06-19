¿Con puntaje perfecto? Francesca Cigna sorprende cantando "Quién Como Tú" de Ana Gabriel en Dale Play

19 jun. 2026 - 19:05 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Francesca Cigna fue elegida por el equipo de la fundación Autismo Rancagua para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el equipo sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el actor interpretó el éxito "Quién Como Tú" de la cantante mexicana Ana Gabriel.

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El resultado

Con algunos desaciertos, Francesca Cigna demostró sus dotes musicales, sorprendiendo a sus compañeros y contrincantes.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la modelo consiguió 10 respuestas correctas, quedando a solo un acierto del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $50.000 al pozo acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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