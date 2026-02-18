El Internado Más Picante - Capítulo 81: Blu Dumay realizó dolorosa declaración de su pasado

18 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que profundiza en las historias que se viven dentro de la casona.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisó los momentos más comentados del último episodio, analizó las tensiones entre los participantes y reveló detalles exclusivos del encierro que no siempre quedan al descubierto en la transmisión oficial.

El Internado Más Picante - Capítulo 81

En la reciente entrega del reality, Tonka Tomicic llegó a la casona con una especial actividad que generó confesiones y removió emociones entre los participantes. En ese contexto, Blu Dumay fue consultada sobre si le gustaba su apariencia actual y terminó revelando cómo le habían afectado las comparaciones con María Alberó.

