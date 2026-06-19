"Ella deja al chofer...": Oriana Marzoli lanza teoría sobre el ingreso de Ludmila a Volverías con tu Ex? 2

19 jun. 2026 - 00:42 hrs.

Este jueves, en El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli entregó una dura opinión sobre la participación de Ludmila Ksenofontova en Volverías con tu Ex? 2 y cuestionó las razones que la llevaron a ingresar al reality.

Todo comenzó cuando en el panel se abordó la decisión de Ludmila de terminar la relación que mantenía con Pablo Mella, su pareja más reciente antes de ingresar al encierro. En ese contexto, Oriana cuestionó que haya dejado esa relación para participar en el programa si, según ella, no veía posibilidades reales de volver con Ballero.

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Oriana Marzoli cuestiona a Ludmila Ksenofontova

Luego, fue aún más categórica al referirse a las motivaciones de Ksenofontova. "Al final la que está entrando por interés simplemente laboral es ella", lanzó.

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Más adelante, Marzoli comparó la situación con la de Álvaro Ballero y aseguró que ambos enfrentaron de manera distinta las relaciones que mantenían fuera del reality.

"Los dos dejaron a sus exparejas, pero Álvaro deja a esta chica y de hecho se puso con ella, yo creo que simplemente por despecho, por intentar utilizarla como la mujer tirita, la mujer parche para sanar la herida. Y la deja cuando dicen 'tengo una mínima posibilidad de volver con ella', pum, la deja la otra", señaló, dando a entender que Ballero quiere retomar su antiguo romance con la madre de sus hijos.

Finalmente, la exchica reality insistió en que, a su juicio, Ludmila habría priorizado la oportunidad de participar en televisión por sobre la relación que mantenía antes de ingresar al programa. "Y ella al revés, ella deja al chofer simplemente por esto, por entrar a la televisión", concluyó.

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