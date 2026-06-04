"Ni Fiscalía ni PDI habían tomado contacto con mi papá": Hija de víctima de motochorros lanza dura acusación

04 jun. 2026 - 14:35 hrs.

Camila Hernández, hija del adulto mayor que fue baleado por motochorros en La Pintana, acusó pasividad por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía.

El hecho ocurrió el 20 de mayo, cuando la víctima iba a realizar la compra de un auto tras retirar poco más de $1 millón desde una sucursal de Banco Estado. Durante el asalto, los antisociales lo intimidaron y balearon en la pierna derecha, la cual debió ser amputada.

En diálogo con Mucho Gusto, Hernández comentó que su hermano identificó similitudes entre el asalto que sufrió su padre y otra adulta mayor en la comuna de Santiago. Indicó que hasta ese momento "ni Fiscalía ni PDI habían tomado contacto con la única víctima, que es mi papá".

Mega

Señaló que tienen muchas sospechas, pero lo que más llama la atención es que en ambos casos el asalto ocurrió luego que se retirara dinero de sucursales de Banco Estado.

Hernández acusó que, al momento de querer entregar antecedentes sobre la investigación, no fueron escuchados por las autoridades. De hecho, solo manejaban el testimonio de la vendedora y la información de los videos, pero no a su madre, que fue testigo, ni tampoco la cartola del banco.

Todo sobre Mucho gusto