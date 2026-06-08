Voto a voto: La estrecha disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por la presidencia de Perú

08 jun. 2026 - 10:12 hrs.

Voto a voto. Así se disputan la presidencia de Perú la candidata de derecha Keiko Fujimori y el contrincante de izquierda Roberto Sánchez, quienes se mantienen en un empate técnico de votos.

Según los primeros resultados difundidos por la ONPE, Fujimori obtiene un 50,11% versus un 49,88% de Sánchez. La diferencia entre ambos es de casi 40 mil votos.

Elecciones en Perú

"Se está poniendo cada vez más exiguo debido justamente a que están llegando votos de zonas rurales, del extranjero, donde la izquierda tiene mayor cantidad de posición y que irían justamente hacia Roberto Sánchez", destacó desde Perú Pablo Cuéllar, editor del área internacional de Meganoticias.

Mega

El periodista afirmó que la tensión es máxima en el país vecino, donde la incertidumbre reina, en especial por cómo se han desarrollado estas elecciones.

En ese sentido, indicó que hay dos factores importantes. En primer lugar, es que, en los últimos comicios, "Keiko Fujimori también iba ganando y lo pierde al final por un margen de 0,3% versus Pedro Castillo".

Por otra parte, es que "la polarización total que tiene este país, son dos proyectos políticos totalmente distintos entre la derecha y la izquierda".

Todo sobre Mucho gusto