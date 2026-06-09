Bomberos busca a hombre que estaría desaparecido tras incendio y derrumbe de casona en barrio Yungay

09 jun. 2026 - 09:40 hrs.

Personal de Bomberos denunció que una persona se encuentra extraviada tras el incendio y posterior derrumbe de una casona de tres pisos en el barrio Yungay, en pleno centro de Santiago.

Según informó a Mucho Gusto, fueron los propios vecinos quienes acusaron que uno de los residentes se encontraría aún en el interior del inmueble, ubicado en calle Libertad, entre Agustinas y Moneda.

Se trataría de un hombre adulto de 30 años que subarrendaba una habitación en la casona, la cual contaba con modificaciones irregulares.

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De momento, hay dos personas que se encuentran con quemaduras de segundo grado, quienes fueron trasladadas hasta un centro asistencial.

Además, hay otras 10 personas que fueron evacuadas en medio del incendio. Se trata de habitantes de casas colindantes.

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