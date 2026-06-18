"Aquí hay alguien pagado": La dura acusación de Evelyn Matthei por caso de menores haitianos

18 jun. 2026 - 12:15 hrs.

La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al caso del ingreso regular de menores de origen haitiano, asegurando que "alguien pagó" para burlar los controles migratorios.

En su visita a Mucho Gusto, quien también fuese candidata presidencial, comentó que "hubo muchas advertencias". Considerando lo anterior, indicó que sin duda "aquí hay alguien pagado; esto es para cárcel".

Matthei indicó que se debe avanzar en distintos ejes para dilucidar la situación, siendo lo primero saber de quiénes son los aviones y, segundo, quién financió los viajes.

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"No hay lista de pasajeros, ni de cuáles son, no hay nada. ¿Usted sabe lo que pasa? Es que esto es demasiado irregular; aquí hay gente que miró para el techo porque le pagaron", reiteró.

Para la política de no ser lo anterior, "quiere decir que estamos en un país ya tan bananero que mejor cerramos por fuerza".

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